"Иди и смотри!" - Президент Германии в "Тростенце" пообещал сохранить память о жертвах преступлений нацистов

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", пообещал не дать угаснуть знанию о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чем ближе подходишь к этому месту, тем с большим трудом дается этот путь. Знание о том, что здесь произошло, ложится на плечи многотонным гнетом. Кто приходит сюда, тот читал или слышал о преступлениях, которые немцы совершили в отношении белорусов, своих европейских соседей и своих же земляков. Тот знает, какой опустошительный след оставила на этой земле последняя, кошмарная война. Больше четверти населения Беларуси не пережило германскую оккупацию", - сказал Президент Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил о сюжете фильма "Иди и смотри" Элема Климова, который шел в кино много лет назад, в 1985 году. "Это был год, когда железный занавес начал приподниматься, и фильм этого великолепного советского режиссера показывали во всей Европе - как на Востоке, так и на Западе. Это была встреча лицом к лицу с войной. Не такой войной, которая была известна до этого. Нет, с той войной, которая затмила собой память обо всех предыдущих войнах, которая травмировала целые поколения и исказила облик нашего континента: это был поход германского вермахта против Советского Союза, и целью этого похода было истребление", - констатировал германский лидер.

"Иди и смотри"! Да, трудно следовать этому зову. Все еще трудно. В нас вселяют ужас сотни тысяч жертв, которых поглотил этот ад, которые стали людьми без имени, прежде чем их затолкали в лагеря, отравили газом или сразу с перрона железнодорожной станции в Малом Тростенце погнали к краю рва и там расстреляли. В нас вселяет ужас война, планы, приказы и методы ведения которой подразумевали тотальное уничтожение. Беларуси пришлось на себе испытать, что это означает. Более 600 деревень вместе со всеми жителями были стерты с лица земли", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что те события были делом рук человеческих, и у этих преступлений были немецкие имена - Генрих Гиммлер, Райнхард Гейдрих, Эрих фон дем Бах-Зелевски, Оскар Дирлевангер…

"Это местечко, Малый Тростенец, захваченное вермахтом как "жизненное пространство на востоке", стало местом смерти. Оно находилось на самом конце цепочки директив, не было обозначено ни на одной географической карте, зато значилось в плане окончательного решения еврейского вопроса. Уже давным-давно надо было вернуть его в историческое сознание Европы, - заявил Федеральный Президент. - То, что произошло здесь, оставило глубокие раны. Их видят все, кто хочет видеть. Иди и смотри! - этот призыв, сколь бы мучителен он ни был, обращен к нам, к поколениям, родившимся позже".

Франк-Вальтер Штайнмайер уверен, что общеевропейская ответственность за то, чтобы больше не было войны, основывается на знании того, что люди творили со своими ближними в местах, подобных "Тростенцу". Поэтому важно изучать историю и передавать ее каждому следующему поколению. "Частью этой исторической памяти европейцев, а в первую очередь немцев, неизбежно является и история Беларуси. После почти трех десятилетий независимости пришло время для того, чтобы эта страна в нашем сознании и понимании вышла из тени Советского Союза, но прежде всего - чтобы Беларусь воспринималась как государство с собственной историей, настоящим и будущим", - считает он.

Федеральный Президент отметил, что мемориальный комплекс "Тростенец" олицетворяет не только ужасную страницу белорусской истории, но и общую память. Это результат совместных усилий белорусских и германских историков и общественных групп, таких как международные образовательные центры в Беларуси и Германии. "Без воли Беларуси к примирению это сотрудничество было бы невозможно. Мы никогда не должны забывать: цель войны на уничтожение, развязанной Германией, состояла в том, чтобы стереть с лица земли страну и людей, которые в ней жили. Тем глубже мое смирение, тем больше я благодарен людям в Беларуси за их волю к примирению", - подчеркнул германский лидер.

Он признал, что в Германии путь к памяти об этих преступлениях был долгим. "Нам слишком много времени понадобилось для того, чтобы осознать эту ответственность. Сегодня наша ответственность - не дать угаснуть знанию о том, что здесь творилось. Я уверяю вас: мы будем защищать эту ответственность в том числе и от тех, кто говорит, что она искуплена за давностью лет. "Иди и смотри"! - это долг, который никогда не будет оплачен. И поэтому сегодня я как Президент Германии, как немец и как человек стою здесь перед вами с чувством благодарности за знаки примирения, с чувством стыда и скорби за те страдания, которые немцы принесли вашей стране", - резюмировал Франк-Вальтер Штайнмайер.-0-