"Играйте, пробуйте, это же беспроигрышно!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка Валентина Катович из деревни Яглевичи

Более чем за два года игры
Увидеть розыгрыш призов 71-го тура игры "Удача в придачу!", который состоялся во вторник, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте
А уже в четверг, 7 июня, самые удачливые покупатели 71-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!
В центре внимания сегодня, конечно же, оказалась Валентина Катович из деревни Яглевичи Ивацевичского района Брестской области. Именно она выиграла квартиру в столице! Кстати, это уже 51-я квартира, разыгранная "Евроопт" в игре
Жизнь Валентины Семеновны простой не назовешь. Родилась она на севере России, там же прожила полжизни, работала библиотекарем, вышла замуж. А затем вслед за супругом переехала в Беларусь, поближе к его родственникам. Так и оказалась в деревеньке Яглевичи, где живет до сих пор. Были в жизни супругов не только радостные моменты, но и трагические потери - не стало дочери. Единственный сын с внуком и невесткой живут в Минске, а вот Валентина с мужем время предпочитают проводить на любимой даче, в деревне Размерки. Именно там и застала их невероятная новость о выигрыше столичной квартиры!
"Как раз поливала огород и слышу, муж меня зовет, телевизор включает… Пока поняла, что происходит… - со смехом вспоминает теперь Валентина Семеновна тот момент. - Играю с первых, как говорится, дней. Каждую неделю обязательно ездим отовариваться в Ивацевичи. Конечно, как и все, мечтали о машине, о квартире, но не думали, что это реально. Выигрывали до этого 2 рубля на телефон, 5 рублей... В это воскресенье, когда ездили с мужем в "Евроопт", сказала: хоть бы 2 рубля выиграть, давно уже ничего не было. А видите, как оно получилось!"
Может быть, это покупки к юбилею стали такими удачными для Валентины Семеновны? Как бы там ни было, но теперь у большой компании, которая соберется на этих выходных в гостях у именинницы, будет еще один отличный повод для праздника. И какой! Новостройка находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... И стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.
"Мы с мужем из своей деревни никуда, любим спокойную жизнь. Так что квартира будет сыну, внуку", - не задумываясь, отвечает Валентина Семеновна на вопрос, кто же будет осваивать выигранную жилплощадь. Повезло сыну с мамой, а внуку с бабушкой! Ну а всем, кто еще сомневается в игре, победительница советует: "Играйте, пробуйте, это же беспроигрышно! Покупаешь товары, которые тебе и так нужны, то есть в любом случае ничего не теряешь, даже если в игре не повезет. А если повезет, то можно выиграть даже квартиру, как мы!"
Также сегодня свой призовой пьедестал покинули три новеньких внедорожника "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей, или $20 тыс., каждый, которые были припаркованы у "Е-Сити" всю эту неделю. Их счастливые обладатели сразу же после церемонии награждения смогли уехать на выигранных автомобилях к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 194 автомобиля от "Евроопт".
Ключи от внедорожника цвета темно-красный металлик вручены Артему Самусеву, программисту из Гомеля. Победу этому счастливчику принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл". А удачным товаром стала баночка обыкновенной фасоли!
Кстати, это уже 22-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!
"Играю я довольно давно, наверное, как только игра появилась. Выигрывал, правда, только по мелочи. А во вторник пришел с работы, и тут хоп, звонок, сначала один в прямом эфире, потом другой, уже по видео... И сразу начали поступать смс, сообщения в вайбере, звонки с поздравлениями от знакомых, коллег, близких… - улыбается Артем. - Конечно, не ожидал, хотя, наверное, мало кто вообще в такое верит, пока с ним самим не случится!"
В "ГиперМолле" и "Е-доставке" этот счастливчик делает покупки регулярно. "Очень удобно, не надо тратить время, ездить туда и обратно, можно в любое время выбрать товары, которые нужны, и просто ждать, тем более платить за доставку не надо, - объясняет он свой выбор. - На прошлой неделе была покупка чайника, ну и, конечно, другие товары заказали, в том числе фасоль. Вышло 8 кодов, вооружился, так сказать, к розыгрышу. И все получилось! Водительские права у меня есть, а теперь и автомобиль появился!"
"Ниссан Джук" необыкновенного солнечного цвета отправился в город Жлобин Гомельской области, где будет радовать маму в декретном отпуске Анастасию Щукину, ее супруга Дмитрия, который трудится помощником машиниста, и маленького Максима. По специальности Анастасия - дошкольный педагог, а сейчас кроме заботы о сыне находит время и на повышение квалификации - заочно изучает логопедию. Именно во время учебы и застала ее радостная новость о выигрыше!
"Я как раз на сессии в Могилеве находилась, сижу на парах, и тут мне звонят с такой новостью… Сначала подумала, что это розыгрыш, помню, так и сказала, а когда поняла, что правда, то чуть сознание от волнения не потеряла. Все родственники начали звонить, поздравлять, - поделилась своей историей Анастасия. - Мы с мужем мечтали, что когда-нибудь купим новенький автомобиль из салона. И тут такая удача!"
А "Ниссан Джук" цвета серебристый металлик выиграла Надежда Коваль из Минска, которая всю жизнь проработала медсестрой и сейчас на пенсии продолжает трудиться в поликлинике. Победа застала ее прямо на рабочем месте! Но, несмотря на то, что эмоции захлестывали, женщина мужественно отработала всю смену.
"Вы представляете, я ведь только с марта играю, а моя дочь уже очень давно. И я из нас выиграла первая, - удивляется капризам госпожи фортуны эта победительница. - Все так неожиданно получилось! У нас во дворе "Бруснічка", часто там покупки делаю, вот и решила дисконтную карточку зарегистрировать, видела, что люди выигрывают крупные призы. На прошлой неделе пошли с внучкой за сладостями, она как раз первый класс закончила, и заодно взяли "товар удачи", оливки. И такой приз!"
Водительских прав у самой победительницы нет, но есть у сына и зятя, да и старшему внуку скоро исполнится 18 лет, так что простаивать серебристый "Ниссан Джук" точно не будет. А там, может, и Надежда Владимировна решится сдать на права, чтобы прокатиться за рулем удачного автомобиля, кто знает?!
Розыгрыш призов 71-го тура успешно состоялся, а значит, список победителей пополнился новыми именами - уже 51 столичных квартир и 194 шикарных автомобиля обрели своих владельцев в игре от "Евроопт". И это не говоря о других призах, которых с начала игры, то есть с февраля 2016 года, разыграно около 1,9 млн!
А игра продолжается! Уже во вторник, 12 июня, все игровые коды, полученные за покупки с 4 по 10 июня в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут претендовать на призы 72-го тура. На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Джили Атлас" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!
Не упустите отличную возможность выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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