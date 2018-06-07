"Играйте, пробуйте, это же беспроигрышно!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка Валентина Катович из деревни Яглевичи

Более чем за два года игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" ее участники уже привыкли, что фортуна всегда приходит неожиданно и может застать в любое время и в любом месте. Например, во время поливки огорода, на парах во время учебы или в поликлинике… По крайней мере, так получилось у победителей 71-го тура игры, которые совсем не ожидали, что этот вторник станет для них таким удачным! Тем не менее, именно в этот день Валентина Катович из деревни Яглевичи, будучи на даче, выиграла квартиру в Минске. Причем прямо накануне своего 70-летия! Маму в декретном отпуске Анастасию Щукину из города Жлобина радостная новость о выигрыше новенького "Ниссан Джук" застала в университете на сессии, медсестра Надежда Коваль из Минска принимала поздравления в прямом эфире прямо на рабочем месте, ну а программист Артем Самусев из Гомеля свой автомобиль выиграл в буквальном смысле не выходя из дома. Удачной для него стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл", то есть с доставкой на дом!

Увидеть розыгрыш призов 71-го тура игры "Удача в придачу!", который состоялся во вторник, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте" , "Фейсбук" и "Одноклассники" . При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by .

А уже в четверг, 7 июня, самые удачливые покупатели 71-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

В центре внимания сегодня, конечно же, оказалась Валентина Катович из деревни Яглевичи Ивацевичского района Брестской области. Именно она выиграла квартиру в столице! Кстати, это уже 51-я квартира, разыгранная "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" .

И вот ключи в руках – время оценить выигранную квартиру!

Жизнь Валентины Семеновны простой не назовешь. Родилась она на севере России, там же прожила полжизни, работала библиотекарем, вышла замуж. А затем вслед за супругом переехала в Беларусь, поближе к его родственникам. Так и оказалась в деревеньке Яглевичи, где живет до сих пор. Были в жизни супругов не только радостные моменты, но и трагические потери - не стало дочери. Единственный сын с внуком и невесткой живут в Минске, а вот Валентина с мужем время предпочитают проводить на любимой даче, в деревне Размерки. Именно там и застала их невероятная новость о выигрыше столичной квартиры!

"Как раз поливала огород и слышу, муж меня зовет, телевизор включает… Пока поняла, что происходит… - со смехом вспоминает теперь Валентина Семеновна тот момент. - Играю с первых, как говорится, дней. Каждую неделю обязательно ездим отовариваться в Ивацевичи. Конечно, как и все, мечтали о машине, о квартире, но не думали, что это реально. Выигрывали до этого 2 рубля на телефон, 5 рублей... В это воскресенье, когда ездили с мужем в "Евроопт", сказала: хоть бы 2 рубля выиграть, давно уже ничего не было. А видите, как оно получилось!"

Валентина Катович: "Конечно, как и все, мечтали о машине, о квартире, но и не думали, что это реально!"

Может быть, это покупки к юбилею стали такими удачными для Валентины Семеновны? Как бы там ни было, но теперь у большой компании, которая соберется на этих выходных в гостях у именинницы, будет еще один отличный повод для праздника. И какой! Новостройка находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... И стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или $58 тыс. в эквиваленте.

А квартира удачливой покупательнице досталась действительно шикарная – просторная и в отличном месте!

"Мы с мужем из своей деревни никуда, любим спокойную жизнь. Так что квартира будет сыну, внуку", - не задумываясь, отвечает Валентина Семеновна на вопрос, кто же будет осваивать выигранную жилплощадь. Повезло сыну с мамой, а внуку с бабушкой! Ну а всем, кто еще сомневается в игре, победительница советует: "Играйте, пробуйте, это же беспроигрышно! Покупаешь товары, которые тебе и так нужны, то есть в любом случае ничего не теряешь, даже если в игре не повезет. А если повезет, то можно выиграть даже квартиру, как мы!"

Выигранная столичная жилплощадь пришлась семье победителей по душе!

Также сегодня свой призовой пьедестал покинули три новеньких внедорожника "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей, или $20 тыс., каждый, которые были припаркованы у "Е-Сити" всю эту неделю. Их счастливые обладатели сразу же после церемонии награждения смогли уехать на выигранных автомобилях к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 194 автомобиля от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Ключи от внедорожника цвета темно-красный металлик вручены Артему Самусеву, программисту из Гомеля. Победу этому счастливчику принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл". А удачным товаром стала баночка обыкновенной фасоли!

Кстати, это уже 22-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

Покупка в "ГиперМолле" принесла программисту Артему Самусеву внедорожник. "Водительские права у меня есть, а теперь появилась и машина!"

"Играю я довольно давно, наверное, как только игра появилась. Выигрывал, правда, только по мелочи. А во вторник пришел с работы, и тут хоп, звонок, сначала один в прямом эфире, потом другой, уже по видео... И сразу начали поступать смс, сообщения в вайбере, звонки с поздравлениями от знакомых, коллег, близких… - улыбается Артем. - Конечно, не ожидал, хотя, наверное, мало кто вообще в такое верит, пока с ним самим не случится!"

В "ГиперМолле" и "Е-доставке" этот счастливчик делает покупки регулярно. "Очень удобно, не надо тратить время, ездить туда и обратно, можно в любое время выбрать товары, которые нужны, и просто ждать, тем более платить за доставку не надо, - объясняет он свой выбор. - На прошлой неделе была покупка чайника, ну и, конечно, другие товары заказали, в том числе фасоль. Вышло 8 кодов, вооружился, так сказать, к розыгрышу. И все получилось! Водительские права у меня есть, а теперь и автомобиль появился!"

"Ниссан Джук" необыкновенного солнечного цвета отправился в город Жлобин Гомельской области, где будет радовать маму в декретном отпуске Анастасию Щукину, ее супруга Дмитрия, который трудится помощником машиниста, и маленького Максима. По специальности Анастасия - дошкольный педагог, а сейчас кроме заботы о сыне находит время и на повышение квалификации - заочно изучает логопедию. Именно во время учебы и застала ее радостная новость о выигрыше!

"Ниссан Джук" будет радовать маму в декрете Анастасию Щукину. "Мы с мужем мечтали, что когда-нибудь купим новенький автомобиль из салона. И тут такая удача!"

"Я как раз на сессии в Могилеве находилась, сижу на парах, и тут мне звонят с такой новостью… Сначала подумала, что это розыгрыш, помню, так и сказала, а когда поняла, что правда, то чуть сознание от волнения не потеряла. Все родственники начали звонить, поздравлять, - поделилась своей историей Анастасия. - Мы с мужем мечтали, что когда-нибудь купим новенький автомобиль из салона. И тут такая удача!"

А "Ниссан Джук" цвета серебристый металлик выиграла Надежда Коваль из Минска, которая всю жизнь проработала медсестрой и сейчас на пенсии продолжает трудиться в поликлинике. Победа застала ее прямо на рабочем месте! Но, несмотря на то, что эмоции захлестывали, женщина мужественно отработала всю смену.

Медсестра Надежда Коваль выиграла автомобиль всего за несколько месяцев. "Права есть у сына и зятя, а может, и сама решусь сесть за руль!"

"Вы представляете, я ведь только с марта играю, а моя дочь уже очень давно. И я из нас выиграла первая, - удивляется капризам госпожи фортуны эта победительница. - Все так неожиданно получилось! У нас во дворе "Бруснічка", часто там покупки делаю, вот и решила дисконтную карточку зарегистрировать, видела, что люди выигрывают крупные призы. На прошлой неделе пошли с внучкой за сладостями, она как раз первый класс закончила, и заодно взяли "товар удачи", оливки. И такой приз!"

Водительских прав у самой победительницы нет, но есть у сына и зятя, да и старшему внуку скоро исполнится 18 лет, так что простаивать серебристый "Ниссан Джук" точно не будет. А там, может, и Надежда Владимировна решится сдать на права, чтобы прокатиться за рулем удачного автомобиля, кто знает?!

Розыгрыш призов 71-го тура успешно состоялся, а значит, список победителей пополнился новыми именами - уже 51 столичных квартир и 194 шикарных автомобиля обрели своих владельцев в игре от "Евроопт". И это не говоря о других призах, которых с начала игры, то есть с февраля 2016 года, разыграно около 1,9 млн!

А игра продолжается! Уже во вторник, 12 июня, все игровые коды, полученные за покупки с 4 по 10 июня в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут претендовать на призы 72-го тура. На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Джили Атлас" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!

А уже 12 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 72-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Не упустите отличную возможность выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!