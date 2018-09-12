Игрок угадал исходы 13 матчей и сорвал джекпот - 45 573 рублей!

"Спорт-пари" разыскивает победителя, верно угадавшего исходы всех тринадцати матчей Лиги Наций в 366 тираже "СпортТОТО". Победителю понадобилось сделать всего 7 ставок по 1 рублю, чтобы сорвать огромный джекпот - 45 573 рубля

Это крупнейший выигрыш в истории всех спортивных игр "Спорт-пари" . Кто этот счастливчик? Надеемся узнать в самое ближайшее время.

Совсем недавно в другой спортивной игре нашей компании – "Спортпрогноз" - также много выигрывали. Более того, два самых больших выигрыша достались одному человеку: сначала он выиграл более 10 000 рублей, а ровно через неделю – еще 3 320 рублей.

Это далеко не первый раз, когда Александр приходит в офис "Спорт-пари" за крупными выигрышами — этой зимой он трижды (!) выигрывал в "Спортпрогноз". А год назад также выиграл более 8 тысяч рублей в хоккейном тираже.

Еще один крупный выигрыш был в игре "БЛИЦ" - Владислав из Минска выиграл более 13 000 рублей. В свой 21 год парень является мастером спорта по бильярду, выступает за национальную сборную Беларуси и уверен, что выиграть можно всегда – Владислав окончил экономический факультет БГУ и прекрасно знаком с математической статистикой и теорией вероятности.

"Играю не только в Беларуси. Люди выигрывают, и каждый может оказаться на их месте. Просто оказаться в нужное время в нужном месте. Ведь кто-то мог сделать ту же ставку раньше меня. Это всё дело случая, - отмечает Владислав. - Всем игрокам я посоветую не зацикливаться на чём-то одном, играть в "КЕНО", "БЛИЦ", "Спортлото 5 из 36", "Спортлото 6 из 49". Главное – верить и надеяться. Важно, как ты сам настроен, позитивно или негативно. Если ты ставишь с негативными мыслями, ты разочаруешься ещё больше, если ставка не сыграет. Надо мыслить позитивно. Не сегодня? Значит, завтра или послезавтра. Рано или поздно что-нибудь получится. Обязательно! Может быть, через 5 лет или 10, но точно получится. Я уверен".

Мы поздравляем всех наших победителей и желаем всем нашим игрокам удачи!

Всего же за прошедшие несколько недель победители игр "Спорт-пари" выиграли 464 120 рублей! 120 459 рублей было разыграно в "БЛИЦ" , почти 129 000 рублей получили победители "КЕНО" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 66 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 102 994 рубля, а в "Спортлото 5 из 36" - более 40 000 рублей!

"Спорт-пари" помогает побеждать!

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