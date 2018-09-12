Игрок угадал исходы 13 матчей и сорвал джекпот - 45 573 рублей!

"Спорт-пари" разыскивает победителя, верно угадавшего исходы всех тринадцати матчей Лиги Наций в 366 тираже "СпортТОТО". Победителю понадобилось сделать всего 7 ставок по 1 рублю, чтобы сорвать огромный джекпот - 45 573 рубля
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Совсем недавно в другой спортивной игре нашей компании –
Это далеко не первый раз, когда Александр приходит в офис
Еще один крупный выигрыш был в игре
"Играю не только в Беларуси. Люди выигрывают, и каждый может оказаться на их месте. Просто оказаться в нужное время в нужном месте. Ведь кто-то мог сделать ту же ставку раньше меня. Это всё дело случая, - отмечает Владислав. - Всем игрокам я посоветую не зацикливаться на чём-то одном, играть в "КЕНО", "БЛИЦ", "Спортлото 5 из 36", "Спортлото 6 из 49". Главное – верить и надеяться. Важно, как ты сам настроен, позитивно или негативно. Если ты ставишь с негативными мыслями, ты разочаруешься ещё больше, если ставка не сыграет. Надо мыслить позитивно. Не сегодня? Значит, завтра или послезавтра. Рано или поздно что-нибудь получится. Обязательно! Может быть, через 5 лет или 10, но точно получится. Я уверен".
Мы поздравляем всех наших победителей и желаем всем нашим игрокам удачи!
Всего же за прошедшие несколько недель победители игр
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|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
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