II Европейские игры станут хорошей возможностью для презентации достижений Беларуси - Андрейченко

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры станут хорошей возможностью для презентации достижений Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика готовится принять II Европейские игры. Мы должны использовать возможности такого престижного спортивного форума для презентации достижений нашей страны", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, в значительной степени в решении этой задачи могут помочь общественные инициативы, которые реализуются под знаком Года малой родины. Не только столица, но и любой другой населенный пункт Беларуси должны предстать перед гостями в самом достойном виде, уверен председатель Палаты представителей.

"В совокупности вся сумма небольших, на первый взгляд, но очень значимых дел по наведению порядка на земле способна придать серьезный импульс развитию местной инфраструктуры, созданию рабочих мест и поддержке наиболее уязвимых категорий населения", - добавил Владимир Андрейченко.-0-