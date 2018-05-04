4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена четырех офицеров занесены в Книгу почета Института пограничной службы сегодня на торжественном собрании по случаю 25-летия вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

За значимый личный вклад в создание и развитие системы подготовки офицерских кадров пограничного ведомства в Книгу почета были занесены имена заслуженного пограничника Беларуси полковника запаса Виктора Петрикевича, заслуженного пограничника полковника запаса Алексея Бородича, генерал-майора Владимира Моисеенко и генерал-майора запаса Василия Гедько. Также были награждены и отмечены благодарностями другие военнослужащие Госпогранкомитета.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо поблагодарил ветеранов, стоявших у истоков института и передающих сейчас свой опыт курсантам. "Приятно отметить, что шестью частями и соединениями Госпогранкомитета командуют именно выпускники института суверенной Беларуси. Для большинства офицеров - выпускников вуза пограничная служба стала не просто профессией, а смыслом их жизни", - подчеркнул председатель.

Начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский отметил, что вуз - единственный в Беларуси, где готовят офицеров-пограничников. "Офицерские кадры готовятся уже 25 лет. На протяжении этого времени основной упор делается именно на практическую подготовку, для дальнейшего быстрого и качественного становления на службе. Сейчас в институте выстроена стройная система обучения. Безусловно, она будет совершенствоваться. В целом же руководством Госпогранкомитета дается высокая оценка выполнения задач по охране государственной границы нашими выпускниками", - сказал начальник вуза. Он добавил, что уже второй год в институте проходит эксперимент - обучаются девушки. На втором курсе их 20, а на первом - 5. И все они, по словам Сергея Жилинского, учатся с большим рвением.

5 мая с 10.00 в институте проводится День открытых дверей. Выступят рота почетного караула, специалисты из кинологического центра органов пограничной службы, пройдут показательные выступления курсантов по рукопашному бою. В завершение состоится плац-парад от оркестра вуза. В холле культурно-досугового центра будет демонстрироваться вооружение, военная форма, знаки различия, будет организована выездная торговля. Будущие абитуриенты смогут посмотреть фильмы об институте, им расскажут и о порядке поступления. Все желающие смогут посетить учебные аудитории и курсантское общежитие, ознакомиться с условиями проживания и учебы в вузе.

Институт пограничной службы был образован в соответствии с указом Президента Беларуси от 5 мая 2010 года и является правопреемником факультета пограничных войск Военной академии. История учебного заведения начинается с 1993 года, когда на базе Минского высшего военно-политического общевойскового училища был создан факультет пограничных войск. В 1995 году он вошел в состав Военной академии. Первый выпуск офицеров состоялся в 1997 году.-0-