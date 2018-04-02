2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имиджевым роликом МЧС Беларуси в Facebook поделились более 10 тыс. пользователей из разных стран, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ролик "Прожить одну жизнь - спасти тысячи" набрал в социальной сети Facebook более 10 тыс. репостов и получил многочисленные отзывы от пользователей со всего мира. К примеру, среди авторов комментариев обычные граждане и спасатели из Ирана, Турции, Таиланда, Великобритании, Хорватии, Бразилии и Мексики.

Свой имиджевый ролик МЧС Беларуси презентовало 19 января 2017 года - в День спасателя. Всего за пару дней ролик собрал более миллиона просмотров в социальных сетях и на канале YouTube.-0-