Информагентства СНГ договорились о сотрудничестве в популяризации туризма и культуры

6 сентября, Чолпон-Ата /БЕЛТА - ТАСС/. Руководители государственных информационных агентств стран - участниц СНГ договорились о сотрудничестве, в том числе в сфере туризма. Об этом было объявлено сегодня после состоявшегося в Чолпон-Ате XXV заседания Информационного совета СНГ.

"Нужно продолжить работу в данном направлении, в том числе в сфере культуры и туризма. Достопримечательности наших стран являются общим достоянием, которое мы, государственные информагентства, обязаны популяризировать", - заявил после встречи первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Михаил Калмыков.

"Культура, уникальные природные памятники, исторические объекты - основа нашей духовности, национальной идентификации, основа дружбы наших народов и развитие наших связей, в том числе и в экономике", - отметил Михаил Калмыков.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран Содружества в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.-0-