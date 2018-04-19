Информагентствам СНГ нужно объединить усилия по популяризации культурных ценностей - Михайлов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информагентствам стран СНГ нужно объединить усилия по популяризации культурных ценностей. Такое мнение высказал генеральный директор Информационного агентства России (ТАСС) Сергей Михайлов на ХХIV заседании Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовета СНГ) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Михайлов отметил, что на лентах новостных агентств СНГ много сообщений о культурных событиях, выставках, экспозициях, фестивалях. Культура каждой страны - яркая, самобытная, и это хороший повод для налаживания более эффективного обмена информацией, уверен гендиректор ТАСС.

Важно как можно больше рассказывать о культурном достоянии стран СНГ, о сохранении и реставрации наследия. При этом агентствам нужно использовать и другие площадки для распространения информации. Это будет содействовать росту интереса не только к материалам агентства, но и к культуре народов Содружества, считает Сергей Михайлов.

Он также отметил, что для популяризации культурного наследия важно развитие новых туристических маршрутов в странах СНГ, что позволяет познакомить с особенностями каждой страны.-0-