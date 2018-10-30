Информатизация службы "одно окно" позволит улучшить обмен данными между регионами - Минюст

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информатизация службы "одно окно" позволит улучшить обмен информацией между регионами, сообщил журналистам заместитель министра юстиции Игорь Тушинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Игорь Тушинский, сегодня службы "одно окно" в областях работают по разным программам, поэтому обмениваться информацией в электронном виде не всегда возможно. "Если нужно будет из одного города отправить запрос в другую область (человеку нужна справка, что он там окончил школу), придется посылать, например, факсом", - сказал замминистра.

Необходимо унифицировать подходы, выбрать наиболее подходящую программу с дальнейшим выходом к информационным базам, ресурсам. Замминистра также отметил, что процедуры, связанные с выдачей справок, нужно переводить в электронный формат. Хорошим подспорьем в этом плане станет ID-карта.

В Минске сегодня прошел республиканский семинар "Административные процедуры по принципу "одно окно": системное совершенствование работы с гражданами и бизнесом". Проведение мероприятия обусловлено изданием указа №202 "О службе "одно окно". На законодательном уровне закреплен порядок и цели создания этих служб, их основные задачи и функции. Реализация указа позволит вывести оказание госуслуг на качественно новый уровень и, соответственно, принять действенные меры по дальнейшей дебюрократизации госаппарата.-0-