Информатизация способствует повышению эффективности национального законодательства - Мицкевич

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информатизация способствует повышению эффективности национального законодательства. Об этом сегодня заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич во время открытия VI Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2018)", передает корреспондент БЕЛТА.

"Информатизация позволяет находить новые пути решения прикладных задач в правовой сфере, служит хорошим импульсом для совершенствования нормотворческой и правоприменительной деятельности, способствует повышению эффективности национального законодательства. В свою очередь наука занимается решением не менее важных проблем о месте права в информационном обществе и его трансформации под воздействием информационных технологий", - сказал Валерий Мицкевич.

Он отметил, что Беларусь, признавая огромный потенциал информатизации, проводит государственную политику, направленную на активное внедрение этих технологий в жизнь, в том числе в правовую сферу. "Сегодня в стране комплексно решены вопросы обеспечения юридических и физических лиц актуальной правовой информацией в электронном виде. Кроме этого, автоматизируется нормотворческий процесс, внедрено электронное официальное публикование правовых актов, созданы интернет-сервисы, обеспечивающие публичное обсуждение правовых актов и оказание юридической помощи, разрабатываются новые алгоритмы и решения правовых задач, способствующие повышению правосознания и правовой культуры. Это лишь некоторые из инновационных проектов, имеющих важное значение для общества", - констатировал замглавы Администрации.

При этом, подчеркнул Валерий Мицкевич, Национальный центр правовой информации является лидером и экспертом в области внедрения информационных технологий в процессы правового взаимодействия.

VI Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2018)" проходит в Национальной библиотеке. В мероприятии принимают участие представители государственных органов и организаций Беларуси и зарубежных стран, международных организаций, общественных объединений, научные работники, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, аспиранты, соискатели, специалисты в сфере юриспруденции и информатизации, библиотечного дела. Участники конференции обсуждают актуальные вопросы развития информатизации правовой сферы в Беларуси и за рубежом, в том числе правовой информатизации и информатизации судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, исполнения судебных решений. Также рассматривают национальный и зарубежный опыт в сфере обеспечения доступа граждан к правовой информации. Организаторами мероприятия выступают Национальный центр правовой информации Беларуси, Верховный суд, Министерство юстиции, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Белорусская нотариальная палата и Национальная библиотека Беларуси.-0-