Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет - МИД

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"По данным посольства Беларуси в Канаде, информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет", - рассказали в ведомстве.
Белорусские граждане при необходимости могут обращаться в дипмиссию по телефону +1-613-290-87-14.
Как сообщалось, накануне в Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек, еще 15 пострадали. Инцидент не был случайным ДТП. "Водитель в Торонто наехал на людей намеренно, но указаний на теракт в настоящее время нет", - заявил глава местной полиции Марк Саундерс. При этом не исключаются никакие версии произошедшего.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.44 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2.001 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.236 BYN
|3.25 BYN