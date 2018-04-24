Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет - МИД

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"По данным посольства Беларуси в Канаде, информации о гражданах Беларуси среди пострадавших в Торонто нет", - рассказали в ведомстве.

Белорусские граждане при необходимости могут обращаться в дипмиссию по телефону +1-613-290-87-14.

Как сообщалось, накануне в Торонто при наезде микроавтобуса на пешеходов погибли 10 человек, еще 15 пострадали. Инцидент не был случайным ДТП. "Водитель в Торонто наехал на людей намеренно, но указаний на теракт в настоящее время нет", - заявил глава местной полиции Марк Саундерс. При этом не исключаются никакие версии произошедшего.-0-