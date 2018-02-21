Информации о погибших в столкновении в Сирии белорусах нет - МИД

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информации о белорусах, погибших в столкновении в Сирии, нет. Об этом сообщил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

МИД и белорусское посольство в Дамаске внимательно отслеживает ситуацию. "На данный момент нет никакой информации относительно граждан Беларуси среди погибших и раненых в результате боестолкновения в Сирии", - сказал Дмитрий Мирончик.

Накануне МИД РФ распространил информацию, что в недавнем боестолкновении в Сирии есть погибшие граждане России и стран СНГ и несколько десятков раненых.-0-