Информации о пострадавших при пожарах в Греции белорусах нет - посольство

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информации о пострадавших при пожарах в Греции белорусах нет. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Болгарии (в Греции и на Кипре по совместительству).

"Посольство Республики Беларусь отслеживает развитие ситуации с лесными пожарами в Греции, постоянно находясь в контакте с местными властями. По последним данным, информация о пострадавших гражданах Беларуси в посольство не поступала", - сказали в диппредставительстве.

Граждане Беларуси, попавшие в экстремальную ситуацию, могут обратиться в посольство по телефонам +35929719528, +35929717131, +359899749324.-0-