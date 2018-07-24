Информации о пострадавших при пожарах в Греции белорусах нет - посольство

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информации о пострадавших при пожарах в Греции белорусах нет. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Болгарии (в Греции и на Кипре по совместительству).
"Посольство Республики Беларусь отслеживает развитие ситуации с лесными пожарами в Греции, постоянно находясь в контакте с местными властями. По последним данным, информация о пострадавших гражданах Беларуси в посольство не поступала", - сказали в диппредставительстве.
Граждане Беларуси, попавшие в экстремальную ситуацию, могут обратиться в посольство по телефонам +35929719528, +35929717131, +359899749324.-0-
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