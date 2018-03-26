26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о результатах проверок торговых центров будет размещаться на сайте МЧС, сообщил БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех торговых центров в Беларуси. "Принято решение информацию о результатах проверок разместить в открытом доступе. Адрес - 112.by", - отметил Виталий Новицкий

Он также дал рекомендации, что делать, если в торговом центре вспыхнул пожар. Главное правило - выйти на улицу. Эксперты во всем мире советуют покидать помещение, даже если есть уверенность в том, что сработка пожарной сигнализации ложная. Необходимо помочь старикам, детям. "Двигайтесь к ближайшему выходу. На каждом этаже есть планы эвакуации, их можно изучить заранее. Обычно их размещают возле лифтов и больших лестниц. Кстати, лифтом пользоваться при пожаре нельзя - идите по лестнице", - рассказал Виталий Новицкий.

Рот нужно прикрывать мокрой тканью, есть смысл пригнуться. "Реально оценивайте свои силы - если по каким-то причинам дым или огонь отрезали путь к спасению, не рискуйте. Ищите способ сообщить о себе работникам МЧС (привлекайте внимание из окон, звоните по номеру 101/112)", - добавил он.

Официальный представитель МЧС подчеркнул, что люди на подобных пожарах гибнут не от огня, а от отравления продуктами горения. "Даже легкий дым может привести к смертельному отравлению. Именно потому при сообщении о пожаре на подобном объекте мы автоматически высылаем более 10 единиц техники. Чем быстрее на место прибудут профессионалы, тем меньшими будут последствия", - подытожил официальный представитель МЧС.

Как сообщалось, 25 марта в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Он унес жизни более 60 человек.. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где было несколько кинозалов и детские игровые зоны. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.-0-