Информационно-образовательный центр БГУ открыт в Пекине

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательный центр Белгосуниверситета открыт в Пекине (КНР). Он будет функционировать на базе Белорусско-китайского центра дружбы и сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Деятельность центра будет направлена на развитие образовательных и культурных связей между учреждениями высшего образования Беларуси и Китая. Здесь будет вестись подготовка китайских граждан к поступлению в БГУ и другие учреждения высшего образования республики. Кроме того, китайские коллеги организуют наборы слушателей на курсы русского языка как иностранного. Координаторами дистанционного обучения русскому языку выступят преподаватели факультета доуниверситетского образования БГУ.

Предполагается, что деятельность центра позволит упростить предоставление информации об образовательных услугах Белгосуниверситета, а также будет способствовать развитию оптимальных условий для проведения совместных мероприятий.

В церемонии открытия приняли участие проректор по учебной работе Сергей Ходин и заместитель декана по учебной работе факультета доуниверситетского образования БГУ Александр Жук.-0-