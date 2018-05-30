30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Информационные системы литовской таможни вновь работают в штатном режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Сбой в работе информационных систем литовской таможенной службы произошел вечером 29 мая. Прием сопредельной стороной грузового транспорта осуществлялся неритмично.
"Сейчас, по сообщению литовской стороны, информационные системы функционируют корректно. Работа ведется в штатном режиме", - отметили в ГРТ. Ситуация нормализована, количество транспорта, ожидающего въезда в Литву, сокращается.-0-
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