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Инфраструктура пунктов пропуска пока не готова к введению малого приграничного движения с Польшей и Литвой - МИД

Общество 06.09.2018 | 14:07
Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси обращает внимание на неполную готовность приграничной инфраструктуры к введению малого приграничного движения с Польшей и Литвой. Такое мнение выразил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты, в частности, поинтересовались, когда начнет действовать малое приграничное движение на литовском и польском направлениях. Анатолий Глаз отметил, что одним из ключевых моментов, требующих решения до того, как вступят в силу подписанные ранее соглашения о малом приграничном движении, является готовность приграничной инфраструктуры к прогнозируемо значительному увеличению пассажиропотока. "К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия, на сегодняшний день инфраструктура приграничных пунктов не отвечает требованиям, необходимым для введения малого приграничного движения", - сказал он.

"Кроме того, необходимо учитывать и факты неритмичного осуществления контроля в пунктах пропуска со стороны Польши и Литвы, что в значительной степени влияет на возникновение очередей на границе, - добавил официальный представитель белорусского МИД. - Это вопрос, который также необходимо решать. И его решение зависит от наших партнеров".-0-

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Теги
граница, Литва, МИД, Польша
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