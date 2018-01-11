Иностранцам-лауреатам международных конкурсов не нужно будет спецразрешение на работу в Беларуси

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 23 февраля иностранцам-лауреатам международных конкурсов не нужно будет специальное разрешение на работу в Беларуси. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Департамент по гражданству и миграции МВД обращает внимание, что подпунктом 5.7 пункта 5 декрета Президента Беларуси от 23 ноября 2017 года № 7 "О развитии предпринимательства" установлена новая категория иностранцев, на которых не распространяется действие закона "О внешней трудовой миграции".

После вступления в силу декрета № 7 - с 23 февраля - при приеме на работу лиц, являющихся победителями (лауреатами) национальных (международных) конкурсов, отмеченных наградами в сфере их профессиональной деятельности, наниматель не должен получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, а также специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси в отношении каждого иностранца.-0-