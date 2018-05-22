Иностранцы ездят, а ты нет! Иностранцев привлекает Беларусь! А вас?

Уже год работает туристический гид по Беларуси - VETLIVA, и сегодня мы узнали, что их сайт посетил 550-тысячный пользователь. Этот человек был найден и награжден фирменными сувенирами.

Юбилейным посетителем стал гражданин Японии Ariura Yoshiharu. На портале он забронировал несколько услуг: обзорную экскурсию по Минску и посещение Мирского и Несвижского замков на английском языке. До начала его путешествий по Беларуси сотрудникам портала VETLIVA удалось пообщаться с Ariura Yoshiharu. И вот, что они узнали.

Для Ariura Yoshiharu это первая поездка в Беларусь. До этого японский путешественник уже побывал в 40 странах Европы.

Перед своей поездкой в Беларусь он познакомился с краткой историей страны, Мирского и Несвижского замков, а также узнал, что Минск был практически полностью разрушен во время войны. Также он отметил, что в Японии очень мало информации о Беларуси.

Путешествия для Ariura Yoshiharu - это хобби. Есть у него и любимые места. Например, Италию он посетил уже 12 раз и планирует еще раз вернуться. В Беларусь Ariura Yoshiharu приехал на 3 дня. В планах погулять по Минску, посмотреть замки в Мире и Несвиже и завершить свою поездку в Бресте. Уже в первый день визита его поразили широкие и светлые улицы столицы, красивые и необычные здания.

По статистике портала, самым посещаемым разделом сайта являются санатории - за год этот раздел посетили 260 тыс. человек. Вторым по популярности является раздел с экскурсиями - 180 тыс. уникальных посетителей. На третьем месте находится раздел с достопримечательностями - 55 тыс. уникальных посещений.

География пользователей обширная: за последний год услугами портала VETLIVA воспользовались не только туристы из России (42,3%), Беларуси (28,1%) и стран ближнего зарубежья (14,5%), но также и туристы из Японии, Австралии, Индонезии, США, Китая и других стран.

Граждане России и стран ближнего зарубежья чаще приобретают на портале услуги по проживанию и отдыху в санаториях, в то время как туристы из европейских стран интересуются экскурсионными маршрутами. Радует и тот момент, что и сами жители страны стали активно путешествовать по стране (за первые месяцы 2018 года покупки экскурсий среди белорусов увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

VETLIVA.BY - это гид по Беларуси с большим каталогом экскурсий, санаториев и предложений по проживанию от агроусадеб до отелей. Сотрудники также развивают туризм в Беларуси при помощи youtube канал а и снимают видео для тех, кто хочет узнать Беларусь. Например, в прошлом году они совершили 7-дневный тур по Беларуси, а также отсняли все национальные парки.

Вот несколько самых интересных снимков из путешествий по Беларуси от команды портала VETLIVA.

Ольманские болота

Ружанский замок Сапег

Каменецкая вежа