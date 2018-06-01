Иностранцы при въезде в Беларусь смогут предъявлять электронный паспорт болельщика на ЧМ-2018

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцы при въезде в Беларусь смогут предъявлять как оригинал, так и электронную форму российского паспорта болельщика на ЧМ-2018. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Шпиленя, передает корреспондент БЕЛТА.

Иностранец при пересечении белорусской границы должен иметь при себе паспорт, оригинал или электронную форму российского паспорта болельщика. При выезде из страны порядок будет аналогичным, пояснил Александр Шпиленя.

В ГПК учли, что на определенные матчи поток болельщиков может увеличиваться. Кроме того, некоторые встречи будут проводиться в Калининграде, а это значит, что на них будут ехать не только из Европы, но и из России транзитом через Беларусь и Литву. Белорусские пограничники предприняли меры, чтобы без задержек пропускать болельщиков. По словам представителя ГПК, в крупных пунктах пропуска, где позволяет инфраструктура, для них будут действовать отдельные каналы. "Мы провели работу с пограничными службами сопредельных государств. Будем в режиме реального времени обмениваться с ними информацией о прибытии болельщиков. При необходимости в определенные дни будем усиливать смены", - сказал он.

Как сообщалось, безвизовый въезд иностранцев на территорию Беларусь будет осуществляться до 15 июля, выезд - до 25-го июля.-0-