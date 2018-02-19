Инспекционная группа Дании проверит одну из воинских частей Беларуси

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе 19-22 февраля инспекционная группа Дании проверит одну из воинских частей Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Целью инспекции является подтверждение соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству, отметили в военном ведомстве.
В проверке кроме пяти датских инспекторов примут участие по одному военному инспектору из Великобритании, Канады, Португалии и США.-0-
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