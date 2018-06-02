Инспекционная группа из Великобритании проверит одну из воинских частей Беларуси 4-7 июня

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 4 по 7 июня в соответствии с положениями договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на территории Беларуси будет находиться инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Инспекционной группой будет проведена инспекция воинской части (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ. Целью инспекции будет являться проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству", - пояснили в пресс-службе.

Помимо шести военных инспекторов из Великобритании в инспекции примут участие по одному военному инспектору из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.-0-