Инспекционная группа Венгрии проверит 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Венгрии 27-29 марта проверит 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Западного оперативного командования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Целью посещения является оценка информации, представленной Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники.

В составе инспекционной группы, помимо трех венгерских военных инспекторов, примет участие военный инспектор из Дании.-0-