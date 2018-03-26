Инспекционная группа Венгрии проверит 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Венгрии 27-29 марта проверит 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Западного оперативного командования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Целью посещения является оценка информации, представленной Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники.
В составе инспекционной группы, помимо трех венгерских военных инспекторов, примет участие военный инспектор из Дании.-0-
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