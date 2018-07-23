Институт авторизованного посредника введен в системе госрегистрации недвижимости

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Содействие гражданам, в том числе ИП и юрлицам, по вопросам, связанным с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в рамках электронного взаимодействия с организациями по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сможет оказывать авторизованный посредник. Соответствующий закон Беларуси от 8 января 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" вступил в силу 22 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Авторизованным посредником может стать адвокат, риелторская организация, нотариус или юрлицо, должностное лицо которого подписало документ, являющийся основанием для госрегистрации. Это может быть местный исполнительный и распорядительный орган, застройщик, банк либо жилищный, гаражный кооператив, садоводческое товарищество. О намерении осуществлять деятельность авторизованного посредника соответствующий субъект должен просто уведомить Национальное кадастровое агентство и получить параметры доступа к программному обеспечению", - пояснили в пресс-службе.

Авторизованный посредник наделяется правом изготавливать и направлять регистратору электронные копии документов на бумажном носителе, являющихся основанием для госрегистрации недвижимого имущества.

Законом облегчается процесс получения готового свидетельства о регистрации в ситуациях, когда заявитель не может прибыть за ними лично в назначенный день. "Заявителю - гражданину или индивидуальному предпринимателю - дается возможность указать лицо, которое явится за получением документов, прямо в заявлении о регистрации. Получателю достаточно предъявить на выдаче лишь свой паспорт", - отметили в пресс-службе.

В связи с принятием декрета №7 "О развитии предпринимательства" законом отменяется необходимость нотариального удостоверения или удостоверения регистратором договоров отчуждения недвижимого имущества, заключаемым индивидуальными предпринимателями, действующими без печати. Такое удостоверение осуществляется по желанию индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, регистраторы наделяются полномочиями по удостоверению внешней формы представления электронных документов, что будет способствовать развитию электронных регистраций.-0-