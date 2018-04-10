Институт бизнеса создадут в БГУ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт бизнеса создадут в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Институт бизнеса будет создан путем объединения Института бизнеса и менеджмента технологий с Государственным институтом управления и социальных технологий. Такое решение на заседании 9 апреля принял Совет БГУ.

На заседании было отмечено, что ИБМТ и ГИУСТ развивались параллельно, но их деятельность основывалась на разных концепциях. Назрела необходимость выстраивания единой стратегии развития бизнес-образования в БГУ, и внутренняя конкуренция здесь абсолютно неприемлема. Решение о слиянии двух институтов проходило достаточно взвешено и основывалось на глубоком анализе его целесообразности. В двух институтах проводились советы, где обсуждались все возможные проблемы и преимущества объединения. Решение было поддержано коллективами двух структур практически единогласно. "Объединение институтов усилит бизнес-образование в Беларуси и создаст мощный аналог высшей школы экономики, имеющейся во многих элитарных университетах мира", - убежден ректор БГУ Андрей Король.

Стратегия Института бизнеса ориентирована на подготовку студентов по пяти специальностям и их направлениям: "маркетинг", "менеджмент", "бизнес-администрирование (преподавание на русском и на английском языках)"; "логистика" и "управление информационными ресурсами". При этом акцент сделан на усиление магистерской, аспирантской подготовки, а также оказание образовательных услуг по повышению квалификации, переподготовки и др.

Также Совет БГУ утвердил передачу блока социокультурных специальностей на профильные факультеты, что позволит аккумулировать образовательные ресурсы по подготовке специалистов. В частности, оптимизированы структуры специальностей факультета философии и социальных наук и факультета социокультурных коммуникаций. Специальности первой ступени высшего образования "социальная работа (по направлениям) и второй ступени высшего образования "социальная психология", "реабилитология", "психология" переданы на ФФСН. Специальности первой ступени высшего образования "дизайн (по направлениям) и второй ступени высшего образования "средовой дизайн" будут базироваться на ФСК.

Реорганизация двух институтов не скажется на сокращении ставок преподавателей, так как кафедры всем составом будут переведены на профильные факультеты и продолжат свою деятельность с учетом специфики направлений специальностей.

Ректоратом и службами вуза был проведен системный анализ всех сфер деятельности университета. Результаты показали ряд тенденций, требующих значительных коррекций. Одна из них касается дублирования специальностей внутри университета, что сказывается на конкурентоспособности образования. Решение этих проблем лежит в плоскости реализации стратегии развития БГУ. Для этого в вузе разработана дорожная карта. Реализация программы развития является новым и важным этапом на пути усиления конкурентоспособности БГУ.

Ключевой целью стратегии является повышение качества образования. Ее достижение требует решения ряда задач, одна из которых - оптимизация структуры специальностей. Началом данного процесса стало объединение двух институтов экономического профиля БГУ. Реорганизация позволит аккумулировать имеющийся научно-интеллектуальный потенциал, ликвидирует внутреннее дублирование, создаст предпосылки для формирования отраслевого кластера.-0-