Институт языкознания НАН проведет серию выездных семинаров к Году малой родины

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси проведет серию семинаров к Году малой родины в городах страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальной академии наук.

Первый в этом году крупный семинар пройдет в Любани (Минская область) 24-25 апреля. Программа республиканского научно-практического семинара "Любанский край на историко-культурной карте Беларуси" предусматривает выступления ведущих ученых НАН и БГУ с докладами, посвященными исследованию языка, литературы, истории, народной культуры и истории региона. Результаты своих исследований представят также краеведы и учителя Любанского района.

Во время семинара планируется подведение итогов конкурсов творческих работ "Люблю цябе, зямля бацькоў святая" и "Сцяжынкамі роднага краю". Вниманию участников будут представлены выставка коллекции народного костюма "Апраткі з роднае хаткі" и праздничный концерт. Посетят гости и мемориальный комплекс "Востраў Зыслаў".

Всего отделение гуманитарных наук НАН Беларуси к Году малой родины подготовило 25 мероприятий, которые пройдут в Ошмянах, Витебске, Мире, Несвиже и других городах Беларуси.-0-