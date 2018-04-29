Институт социологии НАН Беларуси проведет социсследования о малой родине

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт социологии Национальной академии наук Беларуси в ближайшее время проведет репрезентативные республиканские социологические исследования, посвященные малой родине, сообщил корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Института социологии НАН Игорь Котляров.

Встречи социологов с местными жителями будут организованы в целом ряде малых городов и сел до конца года. На основании результатов исследований будут предложены конкретные рекомендации по решению имеющихся проблем, рассказал Игорь Котляров.

Он сказал, что Президент Беларуси в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля обратил особое внимание на важность нравственно-патриотического воспитания. "Патриотизм - одно из высших человеческих чувств, моральная позиция, выражающая любовь к Отчизне, гордость за ее успехи и достижения, уважение к историческому прошлому, культурным традициям, в готовности прийти на помощь в трудные времена, отстоять ее независимость от завоевателей, пожертвовать собой за ее независимость и свободу. Как показали социологические исследования "Беларусь-2030", наша страна имеет высокий интеллектуальный потенциал, способна формировать высокопрофессиональные национальные кадры и способна решать самые сложные задачи, поставленные главой государства. И решать эти задачи помогает такое важное качество, как патриотизм", - подчеркнул ученый.

Игорь Котляров отметил, что Институт социологии НАН Беларуси как один из ведущих гуманитарных центров страны проводит большую работу по формированию патриотических качеств у различных социальных групп населения. Научный коллектив работает над целым рядом знаковых проектов. В 2017 году во время реализации одного из них - по формированию патриотических качеств в силовых структурах страны - были проведены круглые столы, лекции, тренинги, встречи с сотрудниками в структурах пограничных войск и милиции. Социологи побывали в самых отдаленных пограничных заставах, изучили ситуацию на местах, предложили конкретные решения актуальных вопросов, отметил директор Института социологии.

В 2018 году реализуется еще один важный социологический проект "Малая родина как фактор формирования патриотизма". "Социологические исследования показывают, что именно в малых городах и селах сегодня особое внимание уделяется воспитанию любви к тому месту, где родился, учился и вырос, - пояснил Игорь Котляров. - Как показывают результаты соцопросов, сельчане обладают особым чувством гордости за свою Отчизну, любви к ней, обостренной ответственностью за своих детей, за порядок в собственном доме".

"Каждый уголок страны имеет неповторимые черты культуры и природы. Все это детерминирует привязанность в каждом человеке к родному краю, заинтересованность к их истории и судьбе. Ведь патриотизм - это прежде всего любовь к Родине, к ее природе, людям и культуре, к своему дому, гордость за нее, порядок на земле, уважение своего труда, ответственность за дела в Отчизне. Формируясь из любви к малой родине, патриотические качества, пройдя через ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного уровня патриотического самосознания, до осознанной любви к Отечеству", - подытожил Игорь Котляров.-0-