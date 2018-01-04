4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Интеграл" разработает новые интегральные микросхемы по проекту Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы, рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения предприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Инновационность проекта, который относится к пятому технологическому укладу, заключается в организации производства новой продукции - биполярных интегральных микросхем на пластинах диаметром 150 мм с проектными нормами 0,8 мкм. Реализация проекта по разработке и интеграции в производство биполярной технологии на пластинах диаметром 150 мм позволит создать новые для Беларуси импортозамещающие фоточувствительные приборы и интегральные микросхемы.

В Государственную программу инновационного развития на 2016-2020 годы включены еще три проекта ОАО "Интеграл". Два из них уже выполнены: по производству новой для Беларуси продукции - эпитаксиальных структур с внедрением новых технологических процессов и по производству различных типов фокальных плоскостей на основе фоточувствительных приборов для наблюдения и дистанционного зондирования Земли. В настоящее время на предприятии работают над перспективной технологией корпусирования интегральных микросхем с последующим ее использованием в производстве изделий промышленного и специального назначения. Проект основан на использовании отечественных технологий и относится к V технологическому укладу. Его инновационность заключается в разработке и внедрении новой для Беларуси технологии корпусирования, позволяющей производить новую продукцию, соответствующую мировому уровню разрабатываемых технологий по субмикронным проектным нормам.-0-