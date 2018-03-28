Интеграция образования, науки и бизнеса формирует предпосылки для инновационного развития страны - Богуш

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция образования, науки и бизнеса формирует предпосылки для инновационного развития страны. Об этом заявил первый заместитель министра образования Вадим Богуш на заседании общественно-консультативного совета по вопросам образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внедрение модели "Университет 3.0" должно перенести на новый уровень задачу, связанную с интеграцией науки, образования и бизнеса, которая формирует предпосылки для инновационного развития страны. Такое взаимодействие способствует не только ускоренному продвижению разработок университетской науки в реальный сектор экономики, но и созданию рабочих мест за счет креативности молодежи, которая уже находится в стенах университета", - сказал Вадим Богуш.

По словам первого замминистра, модель "Университет 3.0" является одним из аспектов развития высшего образования в стране. "В качестве одной из задач этой модели мы ставим получение специалистов нового качества, которые будут обладать креативным, предпринимательским мышлением", - отметил он.

Заседание общественно-консультативного совета по вопросам образования проходит на базе Белорусского национального технического университета. Участники знакомятся с работой технопарка на примере Научно-технологического парка БНТУ "Политехник".-0-