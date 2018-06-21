Интеллектуальный футбол от "Аливарии": 11 белорусских красавиц набирают свои команды

23 июня в фан-баре в парке Победы "Аливария" проведет футбольный паб-квиз. Проверять футбольные знания болельщиков будут вместе с популярной интеллектуальной игрой "МозгоБойня". Капитанами команд станут 11 белорусских красавиц: модели, блогеры и телеведущие. Возможность стать участником команды под началом знаменитостей есть у каждого болельщика - заявки принимаются до 22 июня на сайте залатыямоманты.бел . Команда победителей в награду получит VIP-приглашение на лучшие места на финальной вечеринке "Аливарии", которая пройдет в фан-баре 15 июля в 18.00.

Этим летом "Аливария" открыла сезон футбольных вечеринок - со звездами спорта, развлечениями для болельщиков. Одним из таких событий для фанатов игры станет футбольный паб-квиз. "Аливария" вместе с самым популярным белорусским квизом "МозгоБойня" разработали специальную футбольную версию интеллектуальной игры.

В качестве капитанов команд квиза выступят знаменитые белорусские красавицы, а в роли главного судьи игры - одна из самый известных девушек в байнете Катя Коба.

Для того чтобы принять участие в игре, нужно успеть до 22 июня зарегистрироваться на сайте залатыямоманты.бел . Звездные капитаны лично выберут по 5 игроков для своих команд из числа болельщиков, которые правильно ответят на все футбольные вопросы в анкете.

Всего в паб-квизе будет 5 туров, во время которых прозвучит почти полсотни вопросов: про историю футбола, легендарных игроков, главные игровые термины, а также про самый любимый фанатский напиток.

Борьба за победу будет серьезной: в паб-квизе участвуют также "профессиональные" команды, в которые войдут спортивные журналисты, комментаторы и популярные лидеры мнений. Так что у всех участников игры будет шанс проверить, знают ли они правила, термины и историю футбола лучше, чем настоящие профи.

Всего в течение месяца компания проведет серию футбольных вечеринок, где можно будет почувствовать атмосферу фанатского единства. Фан-бары работают ежедневно до 15 июля. Фан-бар в парке Победы - с 10.00 до 24.00, фан-бар 4-4-2 (на Зыбицкой) - с 17.00 до 01.00 в будние дни и до 4.00 в пятницу и субботу.

Когда: 23 июня, 13.00-14.30.

Где: фан-бар в парке Победы (на территории "Велокафе").

Регистрация участников до 16.00 22 июня на залатыямоманты.бел .

Вход свободный.