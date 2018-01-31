Интеллектуальный потенциал нуждается в особой защите - ВС

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальный потенциал нуждается в особой защите. Такое мнение высказала заместитель председателя высшей судебной инстанции, председатель судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Жанна Шкурдюк на встрече с представителями Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

Интеллектуальный потенциал - главный ресурс любого государства, и он нуждается в особой защите, сказала Жанна Шкурдюк. Права интеллектуальной собственности являются сильными только в той степени, насколько сильны средства их защиты.

В беседе с представителями ВОИС зампредседателя рассказала об особенностях создания и функционирования судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности, опыте Беларуси по формированию ее кадрового состава, юрисдикции и статистике разрешения дел, в том числе с участием иностранных юрлиц. Руководитель коллегии также упомянула о порядке разрешения споров в сфере промышленной собственности коллегиальным составом из трех судей и порядке обжалования решений.

Жанна Шкурдюк отметила, что треть судей коллегии помимо высшего юридического имеют техническое образование или образование в сфере патентоведения, а также стаж работы в этой сфере, что позволяет осуществлять оперативное и эффективное правосудие.

Во время дискуссии стороны обсудили размеры ставок госпошлин, вносимых инициаторами споров при подаче заявлений и жалоб в коллегию, признав, что они сравнительно невелики и не являются препятствием для обращения в суд.

Замгендиректора ВОИС Джон Сэндедж положительно оценил опыт Беларуси по созданию специализированного суда и подбору его кадрового состава, а также предложил поделиться опытом разрешения споров в рамках проводимых Всемирной организацией обучающих семинаров.

Обсуждалось применение медиации при разрешении споров интеллектуальной собственности и роль третейских судов, специализирующихся на разрешении таких конфликтов. Однако, по словам руководителя судебной коллегии, пока стороны предпочитают разрешать конфликты в специализированной коллегии и больше доверяют силе судебного решения, нежели альтернативным способам разрешения споров.

Встреча в Верховном суде состоялась во время официального визита Джона Сэндеджа в Беларусь. Программой визита, в частности, предусматривались участие делегации ВОИС в круглом столе для патентных поверенных и иных экспертов в сфере интеллектуальной собственности в Государственном комитете по науке и технологиям, а также встречи с руководством комитета и в Совете Министров.-0-