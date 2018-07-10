10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная карта объектов деятельности студотрядов появится в Беларуси, сообщил БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

По его словам, в этом году студотрядовскому движению Беларуси исполнилось 55 лет. Его популяризации будет способствовать новый республиканский проект "Пабудавана з удзелам студатрада".

"Планируется создать единую базу объектов, на строительстве которых трудились молодые люди, и установить на них таблички "Пабудавана з удзелам студатрада". Также будет проведена большая исследовательская работа по изучению истории и эксплуатации объектов, построенных белорусской молодежью с 1963 по 2018 год, созданию и деятельности самих отрядов. Будут изучены архивные данные, записаны интервью с ветеранами студотрядовского движения. В итоге планируется разработать интерактивную портал-карту", - рассказал он.

Еще один проект касается сохранения преемственности студотрядовского движения. В планах вернуть студенческим отрядам названия, под которыми в советское время они работали на ударных стройках страны и за ее пределами, добавил Олег Дикун.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Движение сохраняет свои традиции. В нынешнем трудовом семестре в составе 309 студенческих отрядов различного профиля - строительного, педагогического, сельскохозяйственного, экологического, медицинского, производственного, сервисного - уже смогли поработать более 4 тыс. человек. -0-