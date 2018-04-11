Интерактивный музей ретрокомпьютеров открылся в БГУИР

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный музей ретрокомпьютеров BYTESPACE открылся сегодня в БГУИР, передает корреспондент БЕЛТА.
Первый в Беларуси музей ретрокомпьютеров открыли министр образования Игорь Карпенко, министр связи и информатизации Сергей Попков и ректор БГУИР Михаил Батура.
Коллекция музея насчитывает более 500 экспонатов, произведенных во второй половине XX века, - компьютеры как советской, так и зарубежной истории. Большинство экспонатов находятся в рабочем состоянии - за ними можно работать и играть. Сергей Попков пообещал пополнить коллекцию музея парой уникальных образцов ретротехники из личной коллекции.-0-
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