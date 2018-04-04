4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес иностранных туристов к Беларуси ежегодно растет. Об этом заявил сегодня журналистам на международной весенней ярмарке туристских услуг "Отдых-2018" министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, в Беларуси непаханное поле для развития туризма. Если мы правильно будем организовывать и проводить эту работу, получим результат", - отметил Сергей Ковальчук. Министр рассказал, что сам побывал в четырех десятках стран и у Беларуси есть все возможности для более полного использования туристического потенциала. Развитие туризма уже приносит неплохие средства в белорусскую экономику.

Сергей Ковальчук считает, что введение пятидневного безвизового режима для туристов, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, полностью себя оправдало. Что касается увеличения срока до 10 дней, то это решение находится не в компетенции Минспорта, однако туристическая отрасль рассчитывает, что срок безвизового пребывания будет продлен.

В 2018 году Беларусь намерена увеличивать взаимные туристические потоки с Китаем. К этому есть обоюдный интерес, подчеркнул министр.

На ярмарке туруслуг "Отдых-2018" представлены более 120 участников из 16 стран.

Помимо белорусских компаний, в ярмарке принимают участие представители туриндустрии из Болгарии, Венгрии, Грузии, Египта, КНР, Кубы, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, России, Сербии, Турции, Украины, Чехии.

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма, Национальное агентство по туризму 4 апреля проведут презентацию новых туристических маршрутов по Беларуси, 5 апреля - новых туристических объектов. На 5 апреля запланирован и круглый стол по вопросам взаимодействия экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Ярмарку туруслуг организуют национальный выставочный центр "Белэкспо" совместно с Министерством спорта и туризма. Тематика мероприятия - путешествия и экскурсионные программы, медицинский туризм и транспортные услуги, спортивный инвентарь и страхование в туризме, услуги санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристических клубов, гостиничный сервис, различные туристические аксессуары.-0-