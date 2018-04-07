Интернет-портал пространственных данных о недвижимости и территориях планируется создать в Беларуси

7 апреля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Интернет-портал, содержащий информацию о пространственных данных относительно территорий и объектов недвижимого имущества, планируется создать в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор Национального кадастрового агентства Госкомимущества Андрей Филипенко.

"Исходя из декрета №7 "О развитии предпринимательства", выполнение ряда задач связано с необходимостью развития подходов к управлению и использованию пространственными данными об объектах недвижимого имущества и территориях", - сказал Андрей Филипенко.

В частности, на рассмотрение Президента должны быть внесены предложения о закреплении возможности получения заказчиком (застройщиком) в составе разрешительной документации на строительство объекта одного документа, включающего исчерпывающий перечень технических требований органов, осуществляющих надзорную деятельность при строительстве объектов, приемке объектов строительства в эксплуатацию и при эксплуатации объектов.

Андрей Филипенко отметил, что в идеале для оптимального определения этого перечня требований все соответствующие госорганы должны иметь в режиме онлайн доступ к пространственной информации об уже зарегистрированных объектах недвижимого имущества, о градостроительных планах, подземных инженерных сетях, зонах ограничений, границах административно-территориальных и территориальных единиц, земельных участков и т.д. "При этом крайне желательно, чтобы у уполномоченных организаций была информация о степени точности и актуальности этих данных, наименовании и реквизитах организаций, создавших эти данные, а также об их совместимости с данными государственных регистров и реестров. С этой целью в рамках экспериментальных работ планируется создать интернет-портал пространственных данных об объектах недвижимости и территориях, или портал метаданных", - сказал он.

Создание интернет-ресурса может содействовать упрощению и ускорению процесса получения разрешений на строительство. "Здесь будет перечислено, какое ведомство владеет и предоставляет определенные пространственные данные, с какой степенью точности и актуальности. Иными словами, это будет витрина, каталог всех пространственных данных обо всей недвижимости и территориях с необходимыми техническими характеристиками", - пояснил гендиректор.

Интернет-портал планируется разработать с помощью европейских экспертов. Недавно было одобрено получение Национальным кадастровым агентством Госкомимущества консалтинговой помощи в рамках программы Евросоюза Twinning. Осенью в одной из европейских стран на конкурсной основе определится госорган, который будет оказывать данную помощь.-0-