Интерпол помог россиянке найти брата в Беларуси спустя 30 лет разлуки

29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В городе Зима Иркутской области сотрудники Интерпола помогли пожилой местной жительнице найти в Беларуси единственного оставшегося родственника, с которыми она утратила связь в 1986 году. Информацию об этом факте распространила пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области, сообщает БЕЛТА.

Более 30 лет назад жительница Зимы Валентина Капшукова в последний раз видела своего брата, который в конце 1980-х годов уехал из родного города в неизвестном направлении. С того момента родственная связь была утеряна. На протяжении долгих лет женщина безуспешно писала запросы в различные ведомства, обращалась за помощью на федеральные телеканалы. Розыском занимались также сотрудники местных правоохранительных органов. После того как выяснилось, что на территории России мужчина не проживает, за дело взялся Интерпол. Разыскные мероприятия с целью установления местонахождения без вести пропавшего были организованы на территории европейских государств. Спустя несколько недель страна проживания и адрес брата были установлены: сыщики выяснили, что разыскиваемый гражданин проживает в Гродно.

"Контактную информацию стражи правопорядка передали пенсионерке, которая сразу же созвонилась с братом, а сейчас готовится к поездке, чтобы увидеть родного человека", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.-0-