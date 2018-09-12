ИНТЕРВЬЮ: Минжилкомхоз о жилищных субсидиях, лишних суммах в извещениях и тепловой модернизации

Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило несколько нововведений, интересных с точки зрения обычных граждан - потребителей услуг. О том, как они реализуются на практике, в интервью БЕЛТА рассказал заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов.

- Виталий Алексеевич, жилищные субсидии по выявительному принципу теперь могут получать еще больше граждан. Когда положенные суммы появятся в их извещениях?

- Субсидии для новых категорий граждан уже появились в счет-извещениях в августе за июль. Речь идет о лицах, ухаживающих за детьми до трех лет, инвалидами до 18 лет, инвалидами I группы и людьми, достигшими 80-летнего возраста. Причем им не нужно собирать справки, куда-то ходить - субсидия автоматически начисляется и продлевается. Министерство труда и социальной защиты передало в ЕРИП всю необходимую информацию из своих актуальных баз. Основные условия предоставления безналичных жилищных субсидий остались прежними. Они начисляются, если на оплату ЖКУ без превышения нормативов потребления уходит больше 20% дохода городской или 15% дохода сельской семьи.

- С 29 октября начнет действовать административная ответственность за лишние суммы в извещениях. Куда обращаться жильцам при их обнаружении и каким образом будет контролироваться правильность начисления платы?

- Такой контроль со стороны местных исполнительных органов был всегда. Однако до настоящего времени при выявлении счет-извещений неустановленной формы ответственные должностные лица не несли никакого наказания.

Важно знать, что все дополнительные услуги могут оказываться только на основании заключенного с потребителем индивидуального договора, при этом жители вправе отказаться от таких услуг. На практике же бывает, что людей не проинформировали, договор не заключали, но плату начисляют. Это незаконно.

При обнаружении лишних сумм в извещении можно обратиться в местный исполком или администрацию соответствующего района города. Если факт правонарушения подтвердится, то на виновное должностное лицо должен быть составлен административный протокол. Дела о таких правонарушениях будут рассматривать специально созданные комиссии. Нельзя исключать, что злого умысла не было, в расчеты могла закрасться ошибка. В каждом случае необходимо проводить расследование и принимать взвешенное решение. Санкции соответствующей статьи 11.83 КоАП Беларуси предусматривают предупреждение либо штраф в размере 2 базовых величин (1 БВ - Br24,5) при первом случае нарушения, и при повторном в течение года - от 4 до 10 базовых величин.

- А какой механизм действует, если жилищно-коммунальная услуга оказана некачественно, например, из крана льется ржавая вода?

- Подходы по реагированию при некачественном оказании жилищно-коммунальных услуг определены, однако они должны быть четко и понятно прописаны для всех участников процесса. Министерство работает над законодательным актом, который упростит процедуру защиты прав потребителя ЖКУ и усилит ответственность поставщиков за некачественное предоставление услуг. Необходимы поправки и в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, и в принятое в его развитие постановление Совета Министров №99.

Сегодня предусматривается возможность перерасчета платы за неоказанную услугу либо снижение ее стоимости. Кроме того, законодательством предусмотрены скидки на отдельные виды коммунальных услуг, например, если отсутствует циркуляция горячего водоснабжения в полотенцесушителях в летний период. В этом вины поставщика нет, для решения проблемы в таких домах требуется капитальный ремонт, замена системы горячего водоснабжения.

- Насколько успешно организации ЖКХ работают над снижением затрат на оказание услуг?

- Это постоянная работа. С 2010 по 2017 год экономия затрат по системе ЖКХ составила Br744,85 млн. Основной упор делается на сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, переход на местные виды топлива, снижение потерь тепловой энергии и воды. С внедрением механизма дифференцированной оплаты населением услуг водо-, электро- и газоснабжения в зависимости от объемов их потребления домашние хозяйства стали намного активнее экономить ресурсы. Только за 2017 год потребление воды, например, снизилось на 8,2 млн куб.м, что равнозначно годовому потреблению такого города, как Мозырь.

- В Минске введены дифференцированные тарифы на вывоз мусора в зависимости от наличия трубопровода. Когда и в каких городах планируется расширить это нововведение?

- Такие тарифы в этом году уже введены решениями всех облисполкомов, за исключением Гомельского. В этом регионе уже на протяжении нескольких лет нет ни одного дома с действующим мусоропроводом.

Для тех, у кого нет мусоропровода, тариф меньше, чем для живущих в домах с мусоропроводом. Так, в Минске субсидируемые тарифы составляют Br6,0055 и Br7,7430 за 1 куб.м соответственно, в регионах - Br7,5483 и Br8,8076 за 1 куб.м.

Опыт показывает, что после того, как в домах заваривают мусоропроводы, хоть не намного, но увеличивается доля извлечения вторичных материальных ресурсов. У человека появляется возможность раздельного сбора мусора. В этом направлении нужно двигаться дальше.

Вообще использование мусоропроводов не приветствуется во всем мире. Это было придумано в Советском Союзе, когда не особо задумывались о раздельном сборе твердых коммунальных отходов, извлечении вторичных материальных ресурсов. Хотя в то время уже была депозитно-залоговая система сбора стеклянной тары. По сути, на свалках такой тары практически не было. Сейчас в этом плане ситуация усложнилась - появилось огромное количество упаковок из различных материалов. Полигоны завалены мусором, который можно запустить во вторичный оборот и улучшить экологическую обстановку.

- На какой стадии сейчас внедрение в Беларуси депозитно-залоговой системы обращения тары?

- Работает межведомственная рабочая группа, экспертный совет специалистов, бизнес-сообщества. Уже подготовлен ряд нормативных документов, разработана концепция, выполнено технико-экономическое обоснование, подтвердившее возможность реализации такого проекта в нашей стране. Планируется внедрять эту систему с привлечением инвестора, который предложит оптимальный вариант. Он будет определен по конкурсу.

Депозитно-залоговая система дополнит существующий раздельный сбор вторичных материальных ресурсов. Предполагается, что на всю тару объемом до трех литров установят залоговую цену. Выпив напиток, потребитель может выбросить пустую тару в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее. Таким образом, сумма залога не увеличивает расходы потребителя. Стоит задача - организовать этот процесс так, чтобы человеку с любым уровнем доходов было не зазорно прийти и сдать тару.

Экономическое стимулирование вернуть пустую тару дает новой системе преимущества, главное из которых - ее высокая эффективность. В переработку может возвращаться более 80% использованной упаковки, что в три раза выше уже достигнутого в Беларуси показателя. Ожидается также снижение затрат в системе сбора твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов на 15-30%.

- Еще один проект предполагает участие средств граждан - тепловая модернизация многоквартирных домов...

- Соответствующий проект указа в основном одобрен республиканскими органами госуправления. Сейчас дорабатываются отдельные нормы. Предполагается общественное обсуждение.

В Беларуси есть дома, энергопотребление которых может снизиться наполовину после грамотного проведения энергоэффективных мероприятий, и это не только тепловая модернизация. Смысл таких мероприятий заключается в уменьшении потребления всех видов энергии. Речь идет об использовании светодиодных ламп, систем регулирования подачи тепла, приборов учета, утепление кровли, стеновых конструкций, замене окон. При этом собственники жилья должны быть в первую очередь заинтересованными в улучшении его потребительских качеств и финансово участвовать в реализации этих мероприятий. Но поскольку они достаточно затратны, рассматривается возможность господдержки в виде кредитования, предоставления рассрочки платежей и других финансовых механизмов.

Кроме того, сейчас совместно с депутатским корпусом ведется работа над внесением изменений в Жилищный кодекс. Суть изменений в том, чтобы минимизировать необходимость использования других нормативных документов. Жилищный кодекс должен стать своеобразной конституцией для системы жилищно-коммунального хозяйства.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-