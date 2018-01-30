Носкевич о перспективах сотрудничества с ФБР и громких уголовных делах, связанных с киберпреступностью

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич отправился с рабочим визитом в США. Планируется, что глава СК встретится с руководством Федерального бюро расследований, а также посетит ряд подразделений и Академию ФБР. Накануне визита Иван Носкевич рассказал корреспонденту БЕЛТА о сотрудничестве с бюро, наиболее значимых совместных операциях и поделился ожиданиями от предстоящих встреч.

- Иван Данилович, каковы совместные интересы ФБР и Следственного комитета? Что предстоит обсудить руководству двух ведомств на предстоящей встрече?

- Известно, что у преступности нет национальности. Более того, можно говорить, что у нее нет и границ. Именно этот фактор в большей степени свидетельствует, что мы должны взаимодействовать с коллегами со всего мира.

Доступ к интернету сегодня есть буквально в каждом доме. Преступникам порой не нужно даже вставать со стула, чтобы похитить деньги с банковской карточки человека, находящегося на расстоянии в сотни, тысячи и даже десятки тысяч километров. Подобные преступления совершаются, как правило, транснациональными организованными группами, которые легко пересекают виртуальные границы между государствами и используют несовершенство законодательства различных стран. Модернизируются и методы преступников, и их техническая оснащенность.

Соответственно, и правоохранители должны быть на передовой информационных технологий. В обоих ведомствах серьезное внимание уделяется как техническому обеспечению следственных подразделений, так и кадровой составляющей. Ведь за самыми современными компьютерами, за технологической инновацией всегда стоит человек.

И нам вдвойне приятно, что сегодня следователи Беларуси не просто общаются на равных с коллегами из США, но и участвуют в совместных операциях по задержанию киберпреступников и в расследовании уголовных дел, по которым суммы ущерба исчисляются миллионами долларов. Факт упоминания ФБР в пресс-релизах Следственного комитета Беларуси уже не воспринимается как нечто удивительное для общественности. Все уже привыкли, что это повседневная норма сотрудничества и оказания правовой помощи. А преступники начинают понимать, что меч правосудия их настигнет в любой точке земного шара.

Замечу, встреча с руководством ФБР для СК не является самоцелью. Это не что иное, как отличная возможность реализации планов по улучшению работы нашего ведомства. Мы хотим ознакомиться с возможностями американских коллег. Не секрет, что IT-технологии глубоко внедрены в деятельность ФБР - нам есть чему поучиться и над чем работать.

- С чего началось сотрудничество Следственного комитета и ФБР?

- Впервые представители белорусского СК посетили учебный центр по противодействию киберпреступности ФБР летом 2015 года во время обсуждения деталей одной из совместных операций. Помимо решения основной задачи Александр Сушко, будучи тогда начальником управления по расследованию преступлений в данной сфере, смог наладить взаимодействие с представителями ФБР и по другим делам, обсудил возможность участия в обучающих семинарах.

Спустя десять месяцев по приглашению американской стороны в учебный центр в Питтсбурге отправился еще один наш представитель, расследовавший совместное уголовное дело. Командировка продлилась почти полтора месяца. Помимо обсуждения деталей предстоящей операции, наш сотрудник принял участие в семинарах, а также использовал базы данных бюро для приобщения сведений к другим уголовным делам.

Фактически это и стало отправной точкой нашего взаимодействия. Всего с 2015 года было проведено восемь рабочих встреч и обучающих семинаров, а также множество совместных операций. Причем замечу: не только представители СК приезжали в США, но и сотрудники ФБР стали частыми гостями Беларуси и нашего ведомства.

К примеру, в июне 2017 года в Минск прибыли представители бюро в связи с исполнением просьбы об оказании правовой помощи по уголовному делу. Сотрудники ФБР присутствовали при допросе подозреваемого, получили от нас копии материалов и жестких дисков, изъятых нашим главным следственным управлением в ходе расследования. Полученную информацию они использовали для установления всех фактов противоправных действий на территории США.

К слову, я тогда лично встречался с нашими коллегами, и мы обсудили вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, а также перспективы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Во время неоднократных встреч были установлены рабочие контакты с представителями ФБР, получены материалы из их баз данных по личностям, фигурирующим в наших уголовных делах. Благодаря помощи ФБР, Следственный комитет принял меры по розыску обвиняемых, скрывшихся на территории США и других стран. Были установлены места их нахождения, и в настоящее время проводятся мероприятия по депортации этих граждан за пределы США для задержания и уголовного преследования на территории Беларуси.

- Есть ли еще примеры плодотворного сотрудничества с ФБР?

- Примеров, как я уже сказал, немало. Сейчас Следственному комитету необходимо получить от ФБР информацию для подтверждения мошеннического характера операций со стороны банков - эмитентов платежных карточек, которые использовала для хищений гражданка Беларуси, являющаяся обвиняемой по одному из уголовных дел. Оно сейчас находится в производстве управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления ведомства, и полученная в ходе визита в США информация серьезно упростит расследование.

Нередко представители бюро во время совместных мероприятий сообщают белорусским следователям, что в их распоряжении имеется дополнительная информация о преступной деятельности фигурантов уголовных дел, материалы которых находятся в нашем производстве. Эту информацию после проверки и обработки представители ФБР практически безотказно предоставляют белорусской стороне для использования.

Эти примеры еще раз подчеркивают, что ответственность за совершение преступлений в любой точке земного шара неизбежна. Поэтому подобное сотрудничество правоохранителей особенно ценно.

- Недавнее задержание жителя Гомельской области, участника международной киберпреступной группировки, тоже является результатом длительной совместной работы белорусских и американских правоохранителей?

- Действительно, нашими компетентными органами было установлено лицо, которое причастно к факту распространения на территории различных иностранных государств вредоносного программного обеспечения "Андромеда". Согласно первичной информации, которой мы располагали на тот момент, в действиях этого лица мог быть усмотрен состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.354 УК Беларуси, он относится к категории менее тяжких. В связи с этим при задержании не может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Находясь на свободе после возбуждения уголовного дела, такие преступники, как правило, принимают меры для уничтожения информации, свидетельствующей о совершении ими преступления, и скрываются от уголовного преследования.

Но мы обоснованно полагали, что это не вся информация о преступной деятельности белоруса. В связи с этим следователи приняли решение о задержании фигуранта только после получения от американской стороны дополнительных данных. Необходимые материалы были оперативно предоставлены представителями ФБР США, дополнительно установлены новые факты преступной деятельности.

Как итог в ноябре 2017 года на территории Беларуси была успешно проведена совместная операция Следственного комитета и ФБР с участием милиции по пресечению деятельности международной киберпреступной группировки "Андромеда". Оперативный штаб в момент операции находился в Гааге (Нидерланды).

Благодаря плодотворной совместной работе правоохранителей, удалось установить цепочку распространителей и управляющих серверами вредоносного ПО. Расследование уголовного дела продолжается.

- От действий киберпреступников страдают тысячи, если не сотни тысяч граждан разных стран. Суммы ущерба исчисляются миллионами долларов...

- Если говорить об "Андромеде", то этим вредоносным ПО ежемесячно подвергалось заражению от 3 до 4 млн компьютеров. При этом по состоянию на октябрь 2016 года в статусе активного инфицирования находилось более 570 тыс. ПЭВМ. По последним данным, поступившим от американской стороны, центр по борьбе с киберпреступностью одной из компаний с мировым именем обладает информацией о том, что общий ущерб от действий лиц, использовавших программное обеспечение "Андромеда", превышает $10 млн. Это только один случай. Вот цифры из другого уголовного дела. Представители ФБР США, осуществляющие исполнение просьбы об оказании правовой помощи по уголовному делу, передали нашим следователям заявления от американских и канадских компаний, подтверждающие ранее установленные белорусской стороной неоднократные факты хищения денег компаний на сумму $100 тыс. и более.

- Известно, что между Беларусью и США на данный момент нет договора о взаимной правовой помощи. Не сказывается ли это негативно на взаимодействии?

- Увы, между нами в силу различных причин письменных договоренностей нет, и мы вынуждены общаться с нашими коллегами на основании иных соглашений. В ряде случаев сотрудничество двух стран в уголовно-правовой сфере, в особенности при выявлении, замораживании и отслеживании доходов от преступлений, а также изъятии и возвращении активов, возможно на основании конвенций ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года и против коррупции 2003 года, участниками которых являются Беларусь и США.

К сожалению, в настоящее время этих конвенций мало для успешного развития двустороннего взаимодействия при расследовании уголовных дел. Мы заинтересованы в подписании документа о сотрудничестве, и я искренне надеюсь, что наша встреча станет первым шагом в его подготовке.

По нашему глубокому убеждению, проработка вопроса о заключении и подписании полноценного соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам отвечает интересам двух стран.

Важно, что американская сторона тоже заинтересована в общении и сотрудничестве с нами. Ведь, как показывает практика, в Беларуси есть немало "умов", совершающих противоправные действия, потерпевшими в результате которых становятся граждане США, американские компании. Примером тому является раскрытие целого ряда преступлений и задержание лиц на территории Беларуси, в том числе по информации ФБР.

Еще одна сложность - в Беларуси нет атташе ФБР США, поэтому запросы приходится отправлять через Генеральную прокуратуру в МИД или атташе ФБР в Киеве, что увеличивает сроки получения оперативной информации. Подписание соглашения о взаимной правовой помощи существенно облегчит и ускорит эти процессы.

Кроме того, есть смысл продолжить практику стажировок наших специализированных следователей на базе учебного центра по противодействию киберпреступности ФБР в Питтсбурге.

- Чему, на ваш взгляд, можно и нужно поучиться у ФБР США? Что для себя как руководителя правоохранительного ведомства вы хотели бы почерпнуть из этого рабочего визита?

- Результаты поездки будут обобщены и серьезно проанализированы по прибытии в Минск. Но об ожиданиях можно говорить и сейчас. Ведь положительных примеров работы ФБР немало. Взять даже оптимизацию, которая неизбежно сопровождает любое серьезное ведомство. Перечень выполняемых задач и формы работы меняются, соответственно, должна меняться и структура правоохранительных органов для наиболее эффективного выполнения стоящих перед нами задач.

ФБР не может похвастаться каким-то запредельным количеством сотрудников, это довольно компактная и в то же время четко разветвленная структура со своими целями и задачами. В особенности нас интересует управление по уголовным делам, борьбе с киберпреступностью и экстренному реагированию ФБР. Его задачи соответствуют нашим, фактически, это Следственный комитет в миниатюре в составе ФБР.

При этом интересен тот факт, что на один уровень с этой структурой выведены подразделения информационных технологий и научно-техническое отделение, а штат в итоге довольно компактный. Нет излишнего бумаготворчества, распространено ведение электронного документооборота.

Замечу, что и мы движемся уверенными шагами в этом направлении. Сейчас ведутся работы по созданию Единой автоматизированной информационной системы. Использование ЕАИС в деятельности Следственного комитета позволит повысить эффективность работы следователей за счет автоматизации многих рутинных процессов по оформлению материалов уголовного дела, ускорит получение необходимой для расследования информации из баз и банков данных, снизит нагрузку на государственные органы по подготовке ответов на запросы следователей.

Мы только приступаем к разработке данной системы. Конкретные решения видели у армянских, казахских и грузинских коллег. Конечно же, нам будет интересно посмотреть, как работает информационная система ФБР США. Для нас будет полезным увидеть, на что не стоит тратить время и ресурсы, а чему нужно уделить больше внимания при разработке.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-