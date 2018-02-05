Инвестиции нужно привлекать в первую очередь в регионы с напряженной ситуацией на рынке труда - Сиренко

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции нужно привлекать в первую очередь в регионы с напряженной ситуацией на рынке труда. Об этом заявил заместитель председателя Миноблисполкома, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко в эфире телеканала "БелРос", сообщает БЕЛТА.

"Инвестропрограмма, ведь, это не только пожелания того, кто хочет прийти и реализовать проект. Мы должны направлять инвесторов, в большей степени, в регионы со сложной ситуацией на рынке труда, которые определяются на уровне Совета Министров", - отметил Виктор Сиренко.

Зампред Миноблисполкома в целом рассказал о мероприятиях по трудоустройству в Минской области в 2017 году. Так, по его словам, по результатам ярмарок вакансий трудоустроено более 16 тыс. человек. Кроме того, создано почти 11 тыс. новых рабочих мест. Напряженное задание доведено области и в текущем году, которое будет выполнено, подчеркнул Виктор Сиренко. Что касается работы комиссий по трудоустройству в районах, дополнительных финансовых затрат на это не потребовалось, несмотря на трудоемкую индивидуальную работу с каждым обращающимся в ту или иную комиссию человеком.

Говоря о продолжении работы по содействию занятости в центральном регионе, зампредседателя облисполкома высказал мнение, что новые рабочие места необходимо создавать на перспективных высокотехнологичных предприятиях - "БЕЛДЖИ", "Штадлер Минск" и др. Виктор Сиренко также затронул тему разрабатываемого механизма возмещения затрат по льготируемым позициям, которые будут определены в рамках декрета №1. По его словам, в Беларуси изучается опыт российской системы страхования работающих.

Виктор Сиренко также является членом комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В этой связи он отметил, что актуальными вопросами повестки дня являются взвешенное отношение к молодежной политике и решение проблем с обучением молодежи.-0-