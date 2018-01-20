20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженерные войска обезвредили более 23 тыс. взрывоопасных предметов в 2017 году. Об этом накануне Дня инженерных войск рассказал журналистам начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генштаба ВС Андрей Кураков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошедшем году 30-ю подвижными группами разминирования соединений и воинских частей Вооруженных Сил уничтожено более 23 тыс. взрывоопасных предметов. "В том числе более 500 раз группы выезжали по срочным заявкам - на уничтожение уже обнаруженных боеприпасов. В ходе таких выездов обезврежено более 1,6 тыс. взрывоопасных предметов, - рассказал Андрей Кураков. - Ведется планомерная работа по разведке и сплошной очистке территории в том числе бывших полигонов - бывшего Минского учебного центра, Дретунь и территории бывшего 25-го арсенала у д.Павловка в Слуцком районе, где в 1996 году произошел пожар, а затем взрыв".

В прошлом году была проведена четвертая сплошная очистка более 70 га территории бывшего арсенала, свыше 3,6 тыс. взрывоопасных предметов обезврежено. С апреля этого года там снова начнутся работы. "Ведется переоснащение групп разминирования аппаратурой повышенной мощности - сейчас проводим закупку глубинных миноискателей. То, что находилось на глубине до 30 см, уже практически все обезвредили. А для того, что находится глубже, нужны новые средства поиска", - сообщил начальник инженерных войск.

По уровню оснащенности техникой инженерные войска в Вооруженных Силах занимают одно из первых мест, если говорить о соотношении количества техники и личного состава. В течение последних лет в соединения и воинские части Вооруженных Сил поставлено более 50 единиц инженерной техники. Это прежде всего экскаваторы, автокраны и погрузчики различного типа - все образцы белорусского производства. Кроме этого, поставлено в войска более 50 новейших миноискателей.

Инженерные войска сотрудничают с рядом отечественных заводов и конструкторских бюро. "Прежде всего по разработке новых образцов землеройной техники - то, что наиболее востребовано, поскольку позволяет существенно сократить трудозатраты на фортификационное оборудование районов, - рассказал Андрей Кураков. - К примеру, машина для отрывки котлованов МДК-3 по своей производительности заменяет 6 обычных экскаваторов. Или, например, путепрокладчик БАТ-2 - чуть ли не легенда инженерных войск, его техническая производительность при перемещении грунтов 400 куб.м в час. Ни один строительный бульдозер с этим не сравнится - в среднем это в четыре раза больше, чем возможности обычного бульдозера". В 2017 году был завершен капитальный ремонт цеха по ремонту грузоподъемных средств в 1371-й инженерной базе. В войсках полностью обеспечивается цикл эксплуатации инженерной техники - ремонт, восстановление, хранение запасов.

"Прошедший год был очень насыщенным. Две наши команды участвовали в конкурсах "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" на Армейских международных играх. В обоих состязаниях они заняли 2-е места, уступив только российским командам, - сказал Андрей Кураков. - Наша сборная приняла участие в очередном совместном сборе подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ в Армении на полигоне Баграмян. Команда Беларуси заняла там 2-е место, но могу сказать откровенно, что в отдельных номинациях наши военнослужащие выглядели на голову выше своих коллег из других стран".

Также до начала совместного стратегического учения "Запад-2017" прошли тактико-специальные учения, специальные тренировки с российскими понтонерами на реке Днепр - был отработан вопрос оборудования мостовой переправы. На практике проверена техническая совместимость понтонно-мостовых парков. По всем нормативам подразделения отработали на отлично.

Во время самого учения на полигонах было подготовлено более 200 окопов для огневых средств, укрытий для штабных машин, более 100 км путей для движения техники. "Кроме того, на Борисовском полигоне уже в ходе практического этапа учения было израсходовано более 12 т взрывчатых веществ. За последнее время такого масштабного применения инженерных боеприпасов на учениях не было, - отметил Андрей Кураков. - Также впервые мы совместно с подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты отработали устройство такого эффективного вида заграждения, как "огненный вал". Оно, кроме фугасного воздействия, создает еще сплошную "огненную стену" - было применено около 48 т зажигательной смеси".

Мостостроительными подразделениями инженерных войск в прошедшем году построено 8 мостов общей протяженностью более 400 м. Это низководные деревянные мосты на свайных опорах. Кроме военных возможности построить подобные мосты больше ни у кого нет. Также подразделения понтонно-мостового батальона 188-й гвардейской инженерной бригады и 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования летом на реке Припять обеспечивали движение техники сельхозпредприятия - перевозились корма с одного берега на другой. Тем самым в десятки раз было сокращено "плечо подвоза".

В инженерных войсках готовят специалистов по 28 специальностям в рамках срочной службы. В том числе водолазов и подрывников. "Они востребованы и на гражданке - к примеру, "Белнефтехим" и геодезические предприятия принимают на работу наших специалистов с удовольствием. Готовим также крановщиков и экскаваторщиков, механиков-водителей различной инженерной техники", - рассказал Андрей Кураков.

Он также сообщил, что в 2017 году Беларусь полностью выполнила международные обязательства в области уничтожения противопехотных мин по конвенции о запрещении производства, накопления и распространения подобных боеприпасов. Всего уничтожено более 3 млн мин. На ежегодном совещании государств - участников конвенции в декабре было отмечено, что Беларусь - единственная страна, которая в 2017 году завершила выполнение требований документа.

Сегодня в Минске пройдут торжественные мероприятия в честь празднования Дня инженерных войск, а на собрании в 2-й инженерной бригаде в поселке Сосны наградят лучших по итогам прошедшего года. День инженерных войск - 21 января - был установлен указом Президента Беларуси №157 от 26 марта 1998 года.-0-