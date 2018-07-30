30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. IOWA, "Бумбокс" и "Танцы минус" станут хедлайнерами Дня танкиста-2018, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки World of Tanks.

"День танкиста пройдет 9 сентября в минском парке Победы во второй раз и обещает превзойти по территории и числу посетителей крупнейший игровой фестиваль США Blizzcon - площадка будет готова принять более 100 тыс. гостей", - отметили организаторы. "Танкистов" и их близких ждет множество развлечений для всей семьи, общение с разработчиками World of Tanks, самая большая открытая площадка для видеоигр в СНГ с более чем 200 игровыми станциями, фуд-корты, сувениры, подарки, розыгрыши призов, салют и выступления музыкантов. Хедлайнерами этого года станут известный инди-поп-коллектив из Беларуси IOWA, группа "Бумбокс" из Украины, работающая в жанрах фанк, хип-хоп и рок, а также "ветераны" российского рока - группа "Танцы минус".

Как рассказали в минском центре разработки WoT, в этом году Минск примет гостей из России, Украины и других стран. Оценить, насколько представительным будет праздник, можно по уже приобретенным специальным пакетам "Набор на День танкиста": на данный момент 43% выкуплены белорусами, 45% - россиянами, 4% - украинцами. Также пакеты приобретают жители Армении, Франции, Китая, Чехии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы и США. Этот набор дает право входа в специальную игровую зону "Премиум ангар", которая представляет собой отдельную игровую зону с 40 компьютерами и уникальными призами.

Кроме того, "танкисты" из Беларуси и других стран могут устроить себе тур в Минск на День танкиста с партнером фестиваля VETLIVA. Пакеты включают в себя проживание в ближайших к месту проведения мероприятия отелях, индивидуальный трансфер, пригласительный в зону повышенного комфорта "Премиум ангар".

Праздник пройдет при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Вход на мероприятие будет бесплатным. Дополнительную информацию и подробности о Дне танкиста-2018 можно найти на www.tankist.by.

БЕЛТА выступает информационным партнером "танкового" фестиваля.-0-