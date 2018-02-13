Ирландская благотворительная организация Chernobyl Children's Project расширит деятельность в Беларуси

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландская благотворительная организация Chernobyl Children's Project International расширит деятельность в Беларуси. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с руководителем организации Эди Роуч, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Chernobyl Children's Project International оказывает гуманитарную помощь и поддержку белорусским детям и инвалидам. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего расширения деятельности организации в Беларуси, включая перспективные проекты социальной направленности для воспитанников Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, оказания социальной помощи семьям из Минска и Гомеля, воспитывающим детей с особенностями развития, а также возможного вовлечения ирландской организации в мероприятия, которые планируется провести в штаб-квартире ООН в апреле 2018 года по случаю Международного дня памяти чернобыльской катастрофы.

Достигнута договоренность поддерживать тесный контакт между Министерством иностранных дел и благотворительной организацией Chernobyl Children's Project International.-0-