Искуи Абалян и Мелитина Станюта проведут мастер-классы для детей-беженцев

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси 6 апреля организует визит посла доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян, а также знаменитости, поддерживающей деятельность УВКБ ООН, Мелитины Станюты в Центр дополнительного образования детей и молодежи "Эврика", сообщили БЕЛТА в офисе организации в Минске.
Гостьи пообщаются с детьми-беженцами, познакомятся с работой, осуществляемой УВКБ ООН и центром "Эврика" в Минске. Запланированы мастер-классы для ребят. Искуи Абалян проведет репетицию с детьми-беженцами - вместе они подготовят выступление на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев. Мелитина Станюта организует мастер-класс по художественной гимнастике.
Мероприятие также приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира.-0-
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