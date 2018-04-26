Исполком СНГ передал собранные на субботнике средства РНПЦ детской онкологии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет СНГ передал собранные во время республиканского субботника в Беларуси средства РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Сертификат о переводе денежных средств и канцелярские принадлежности вручил руководству центра зампредседателя Исполкома Агыбай Смагулов сегодня во время визита делегации Исполкома. По его словам, достижения РНПЦ впечатляют. За короткий срок он стал одним из ведущих мировых центров в сфере детской онкологии. Помощь здесь получают дети не только из Беларуси, но и других стран Содружества.

Директор РНПЦ Ольга Алейникова поблагодарила Исполнительный комитет СНГ за ежегодную финансовую помощь (акция стала уже одиннадцатой по счету) и заверила, что каждый перечисленный рубль будет направлен во благо пациентов.

На днях Ольга Алейникова приняла участие в научно-практической конференции в Москве, на которой присутствовали руководители ведущих детских онкологических центров стран Содружества. Там была достигнута договоренность о проведении совместного проекта, цель которого - улучшить организацию помощи детям, страдающим от онкозаболеваний, на пространстве СНГ. Планируется создание общего канцер-регистра для стран Содружества (информационный ресурс данных о новых и ранее зарегистрированных случаях злокачественных новообразований у детей). В планах - организовать обучение и повышать квалификацию среднего медперсонала детских онкоцентров, разработать общие протоколы диагностики и лечения онкозаболеваний, а также создавать паллиативные центры.

РНПЦ детской онкологии и гематологии открыт в 1997 году. Он явился результатом сотрудничества белорусского и австрийского правительств, а также австрийской гуманитарной организации Hilfswerk. В структуру центра входят клиника, научный отдел и вспомогательные лечебно-диагностические подразделения.

Благодаря современным протоколам диагностики и лечения, внедрению высокотехнологичных методов в РНПЦ достигнуты значительные результаты. Так, общая пятилетняя выживаемость детей (до 17 лет) с гемобластозами (лейкоз, лимфома) составляет 84%, а при других злокачественных новообразованиях (за исключением гемобластозов) - 75%. Опубликованные в 2015 году в журнале Lancet данные сравнительного анализа выживаемости для пациентов из 67 стран свидетельствуют о том, что Беларусь по результатам лечения острого лимфобластного лейкоза у детей занимает 10-е место в мире, опережая такие страны, как США, Израиль, Япония, Финляндия.-0-