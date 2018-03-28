Исполком СНГ скорбит вместе с Россией после трагедии в Кемерово - Гуминский

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств скорбит вместе с Россией после трагедии в Кемерово. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, передает корреспондент БЕЛТА.

"С глубокой болью и скорбью сотрудники Исполнительного комитета СНГ восприняли весть о страшной трагедии, которая случилась в торгово-развлекательном центре Кемерово и повлекла человеческие жертвы, в том числе большое количество детишек. Мы скорбим вместе со всей Россией", - сказал Виктор Гуминский.

Он подчеркнул, что нужно делать все для того, чтобы такие трагедии не повторялись - ни в Беларуси, ни в России, ни в других странах.

Виктор Гуминский посетил посольство России в Беларуси, чтобы отдать дань погибшим в результате трагедии, а также оставить запись в Книге соболезнований.

Посольство также посетили представители белорусских ведомств, руководство Мингорисполкома и Миноблисполкома, общественных объединений, главы зарубежных дипломатических миссий в Беларуси, в том числе Сербии, Турции, Кубы, Туркменистана, а также обычные граждане.

Как сообщалось, по поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускают госфлаги и отменяют развлекательные программы в телеэфире. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий.-0-