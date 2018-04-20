Исследователи из 11 стран примут участие в научном симпозиуме по физике в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из 11 стран примут участие в международном научном симпозиуме "Субчастицы, ядра, атомы, Вселенная: процессы, структура - SNAUPS 2018", который пройдет 23-27 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Форум посвящен памяти известного ученого, академика Якова Зельдовича, родившегося в Минске. Ученый внес значительный вклад в развитие физики, физической химии и астрофизики. Потому тематика симпозиума весьма широка и включает не только астрофизику, общую теорию относительности и космологию, но и физическую химию, квантовую теорию поля и физику частиц, математику. В работе симпозиума примут участие видные ученые из многих научных центров и университетов Беларуси и зарубежья. В Минск приедут исследователи из Италии, России, Польши, Украины, Армении, Республики Корея, Хорватии, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Словении.

Организаторами симпозиума выступают Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, Международный центр релятивистской астрофизической сети ICRANet (Италия) и Белорусское физическое общество.-0-