Исследователи из пяти стран примут участие в конференции "Хатынь и ее сестры. Трагедия и память"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международной конференции "Хатынь и ее сестры. Трагедия и память" примут участие исследователи из пяти стран, сообщил на пресс-конференции директор учреждения "Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны" Дмитрий Шляхтин, передает корреспондент БЕЛТА.

В день трагедии Хатыни, 22 марта, состоится открытие международной конференции, в которой примут участие исследователи не только из Беларуси, но и из России, Польши, Литвы, Словакии.

Перед конференцией откроется фотодокументальная выставка на основе материалов, которые хранятся в музее, в Национальном архиве Беларуси, касающиеся сожженных в годы Великой Отечественной войны белорусских деревень. Выставка также будет экспонироваться в электронном виде в нескольких представительствах Беларуси за рубежом.

Еще одно международное мероприятие на тему Хатынской трагедии - симпозиум "Человечность в годы бесчеловечности", в котором примут участие специалисты и студенты из Беларуси, России, Украины, Польши, Германии. Его организуют Минский облисполком, мемориальный комплекс "Хатынь" при поддержке Минкультуры.-0-