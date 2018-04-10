Исследовательский проект "Пространство для талантов" стартовал в Беларуси

Белорусские компании готовятся к глобальным изменениям: скоро десятки тысяч представителей поколения Z придут в их HR-отделы. Процесс уже начался, и первые контакты зачастую шокируют деловую среду: слишком велика разница в моделях поведения, интересах и подходах к решению задач. И бизнес готов подстраиваться под молодежь. Главное - знать ее запросы.

Ради достижения поставленных целей сразу три крупные белорусские компании - Nota Bene, "Группа СКВИРЕЛ" и "А-100 Девелопмент" - объявили творческий видеоконкурс среди молодежи "Пространство для талантов". Это часть исследовательского проекта по созданию идеальных творческих условий для поколения Z. На первом этапе организаторы ставят три ключевые задачи: узнать все о дизайне рабочего места, о том, какие элементы должны присутствовать в нем обязательно и, конечно же, как формировать творческое пространство за пределами офиса.

В конкурсе может принять участие любой представитель поколения Z от 6 до 18 лет. Для этого нужно сделать именно то, что больше всего нравится сегодняшним тинейджерам: снять короткий видеоролик, в котором рассказать или показать, каким должно быть идеальное пространство для самореализации в работе. Выложить его в одну из популярных социальных сетей - "Фейсбук", "ВКонтакте" или "Инстаграм" - с хештегом #пространстводляталантов. А потом прислать ссылку на сайт конкурса - www.nota.by/kids.

"Поколение Z - это, безусловно, таланты. Вероятно, со временем они изменят мир. Уже сегодня многие компании мечтают заполучить их. Но для того, чтобы они в полной мере раскрылись, надо дать им возможность работать и творить в комфортных условиях. Мы хотим узнать запросы молодежи и создать своеобразную модель творческого пространства, ориентированного на Z`тов", - объясняет директор компании Nota Bene Татьяна Антипова.

Конкурс пройдет с 10 апреля по 1 июня. Авторов самых интересных видео пригласят на итоговое мероприятие в формате ток-шоу "100 вопросов взрослому". Школьники смогут задать любые вопросы известным бизнесменам и руководителям известных компаний.

Поколение Z - это люди, которые, согласно теории поколений, родились после 1995 года (для США) или после 2000 года (для постсоветского пространства). Они не представляют жизни без гаджетов и обладают клиповым мышлением.

Отличий от предыдущих поколений так много, что "втиснуть" центениалов в определенные рамки практически невозможно. Именно бизнесу придется к ним приспосабливаться. И те компании, которые сделают это первыми, станут "бирюзовыми", получат лучших сотрудников и преимущество перед остальными.