Исторические формы белорусской государственности обсудят эксперты 1 октября в пресс-центре БЕЛТА

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пресс-центре БЕЛТА 1 октября пройдет второе заседание экспертов - участников проекта "Белая Русь" о Беларуси", посвященное историческим формам белорусской государственности IX-XIII веков, сообщает БЕЛТА.

Во время дискуссии планируется обсудить государственность восточных славян между варягами и хазарами, положение Полоцка в IX-XIII веке и другие темы. Первое заседание состоялось в августе. Тогда в пресс-центре БЕЛТА состоялась презентация Концепции истории белорусской государственности.

Проект "Белая Русь" о Беларуси" реализуется совместно РОО "Белая Русь", Институтом истории НАН Беларуси и историческим факультетом БГУ при информационной поддержке БЕЛТА. Организаторы объединяют усилия ученых, педагогов, журналистов, деятелей культуры и искусства для сохранения национальной памяти, формирования исторического самосознания белорусов на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории.

В течение года будет проводиться цикл панельных дискуссий с участием депутатов, молодых ученых, историков, преподавателей. Дискуссии будут широко освещаться в республиканских СМИ и журнале "Беларуская думка". Читатели, которые будут внимательно следить за публикациями, смогут принять участие в интерактивном конкурсе на знание истории Беларуси. По итогам проекта будет опубликован сборник материалов с тезисами докладов экспертов.-0-