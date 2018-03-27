Исторический архив Беларуси передал польским коллегам цифровые копии архива Собеских

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ) передал цифровые копии фонда "Архив Собеских в Алаве" Главному архиву древних актов в Варшаве (AGAD), сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич.
"Польским коллегам передано 37 тыс. кадров. Архивисты из Польши в свою очередь передали нам 42 тыс. кадров, и это цифровые копии документов фондов "Архив Дориа-Дзерналовичей", "Архив Фащей", "Архив Пшездзецких", "Архив Прозоров и Ельских" и "Архив Тизенгаузов", - сказал Дмитрий Яцевич.
Это не первый пример обмена цифровыми копиями архивных документов, поскольку сотрудничество белорусских и польских архивистов продолжается уже несколько лет.
Как добавил Дмитрий Яцевич, в Варшаве и Люблине прошли встречи с польскими коллегами, где обсуждались перспективы белорусско-польского сотрудничества в архивной области, планы по использованию совместного документального наследия.
Белорусские архивисты приняли участие в мероприятиях, посвященных внесению оригинала акта Люблинской унии 1569 года в международный реестр ЮНЕСКО "Память мира".-0-
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